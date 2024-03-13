獨／藝人NONO涉性侵纏訟　直擊「暴瘦20公斤」現身士林地檢署

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭數名女子控告妨害性自主，共10件，其中3件北檢予不起訴、7件因無管轄權移轉士林地檢署偵辦，而日前他被爆料跑去南部廟宇拜拜懺悔，且身材還瘦了一大圈。對此，《東森新媒體ETtoday》今（13日）獨家直擊NONO身穿白色襯衫，戴藍色口罩現身士林地檢署，疑以被告身份被傳喚，庭訊約1個多小時才結束。

▲藝人NONO（陳宣裕）遭10女控告妨害性自主，其中7人包含小紅老師因北檢沒有管轄權，陳請高檢署核轉士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

去年6月，網紅「小紅老師」赴台北地檢署按鈴控告NONO涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女數罪，8月北檢指揮北市婦幼警察隊搜索，並約談NONO到案說明，訊後諭令50萬元交保。

之後檢警為了鞏固案情，花了2個月傳喚多名受害人及證人出庭說明，釐清還原NONO涉案情節，雖然檢警始終保持偵查不公開，但根據小紅老師先前整理資料，多名被害人指證NONO的「身體特徵」，檢察官今年10月18日以被告身分傳喚NONO到案後，經NONO同意，在律師見證下，由法醫進行特徵勘驗並紀錄，作為偵辦參考。

去年12月，北檢檢察官偵結10位被害人提告案情，其中3人指控遭性侵部分，處分NONO不起訴，另7人提告的案情因無管轄權，陳請高檢署核轉士林地檢署（NONO住居地點）偵辦。

《東森新媒體ETtoday》今（13日）獨家直擊NONO暴瘦現身士林地檢署，疑以被告身份遭傳喚，庭訊約1個多小時結束，他與2名律師步出偵查大樓，面對記者提問「有在懺悔嗎」、「最近還好嗎，瘦很多欸」，他均一字不回，慢步走上Volkswagen Caravelle（福斯商旅T型車系）保母車。

至於身形是否有暴瘦20公斤？以他180公分身高，看上去肚子、臉確實小了不少。

▼NONO性騷懶人包。（圖／小紅老師提供，點圖可放大）