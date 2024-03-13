快訊／29歲工程師拔管離世！叼菸惡男「暴衝猛撞」害腦死遭送辦

記者許權毅／台中報導

台中市一名陳姓工程師昨日6時許準備到中科上班，不料途中被一名41歲李男開車猛撞，陳男當場重傷，雖經搶救恢復心跳，仍被醫院宣判腦死。據了解，陳男歷經36小時搶救後，家屬心痛決定拔管，不讓他繼續受苦，於稍早19時左右離世，得年29歲。

▲台中陳姓工程師遭一名李男開車猛撞，傷重腦死。稍早家屬決定拔管，陳男得年29歲。（圖／記者許權毅攝）



第一警分局初步調查，昨（29）日6時30分左右，29歲陳男騎乘機車，沿西區忠明南路直行，在五權五街停等紅燈時，遭41歲李男駕車從後頭猛撞，且幾乎沒煞車，導致陳男當場連人帶車被撞飛，拖行至少20公尺遠。

▲陳姓工程師無辜遭撞，人當場噴飛20公尺遠。（圖／民眾提供）



陳男的機車因為強大撞擊力道，一度被「嵌入」李男轎車車頭，車輛受損嚴重。陳男被撞到當場噴飛，倒臥在地上失去呼吸心跳，警消到場後，趕緊實施初步搶救，才順利將陳男心跳壓回來，並送往中山附醫治療。

不過，陳男傷勢嚴重，醫院宣布腦死，家人討論後，已經做好最壞打算。稍早，醫院傳來不幸消息，陳男歷經36小時左右搶救，已拔管離世。

而肇事的李男，被多位民眾指控「聊天、叼菸」，犯案後態度惡劣，全案將依過失致死罪送辦。

▲肇事李男（左圖灰衣者）將被依過失致死罪送辦。（圖／民眾提供）