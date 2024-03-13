450萬粉網紅！遭粉絲萬字控訴「詐騙百萬」　謊稱富二代人設

▲Alfie（左）和Angel（右）。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸網紅情侶「Alfie和Angel」日前女方遭一名粉絲萬字控訴，「天使（Angel）和她家人騙走我200萬（人民幣，下同），謊稱Alfie是雅詩蘭黛老闆的兒子。」該粉絲多次聯繫對方卻遭對方封鎖，目前警方已立案調查。

▲▼該情侶帳號在各社交平台上皆擁有百萬名粉絲。（圖／翻攝自小紅書）

綜合陸媒報導，大陸網紅情侶帳號「Alfie的Angel」在微博上擁有100多萬粉絲，小紅書205萬粉絲，抖音450萬粉絲，內容以兩人互動、日常為主，小有名氣。

不過一名粉絲日前表示，自己與女方的媽媽先前在網上相談甚歡一陣子，對她來說已有一定信任的程度，甚至是買房對方也會幫忙給出建議。

▲該粉絲表示，天使媽非第一次行騙。（圖／翻攝自小紅書）

她在控訴文中寫下，「某天，天使傳訊息說，她老公（Alfie）是雅詩蘭黛老闆的兒子，有渠道可以做生意，希望我投資她，並讓天使媽說服我，我投資了200萬後，天使立刻消失封鎖我，我覺得她老公應該不知道，是她和她家人聯合騙我。那筆投資原本在天使媽名下，但她轉走了，也封鎖了我。」

事後，該粉絲多方查證，發現Alfie根本不是雅詩蘭黛老闆的兒子，「他的生母無業，繼父是一名飯店廚師，看他們帳號奢侈的經營方式，這點經濟能力不可能在英國揮霍下去，原來都是靠詐騙來的錢吧？天使的姑姑們還非常肯定跟我說，他就是雅詩蘭黛總裁的兒子。」

報導指出，文中的天使媽在騙完該粉絲後，因2021年犯下的詐騙案，被判入獄14年。天使媽犯下多起詐騙案，累計詐騙金額至少高達500多萬元。

▲該事引起熱議。（圖／翻攝自小紅書）

該名粉絲以聊天、轉帳、通話等紀錄作為證據，去年12月已向警方報案，並成功立案。該事件引起熱議，甚至有網友表示，「這個粉絲應該不是第一個受害者，之前就有人說過天使是詐騙犯了」、「天使老公知道自己娶了什麼人嗎」。至今，天使的相關帳號仍正常經營中，本人也未對此事作出回應。

▲該粉絲萬字控訴。（圖／翻攝自小紅書，上同）