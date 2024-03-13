29歲網紅租屋「側躺床上」亡！2天沒跟母聯繫…朋友上門驚見遺體

▲「快樂小趙」趙赫孤獨死去。（圖／翻攝自抖音）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名搞笑網紅「快樂小趙」趙赫去年11月14日在租屋猝死，得年29歲，「快樂小趙」2020年在搭乘公車時「大駡乘客」爆紅，隨後又因常PO出一些幽默影片，受到許多年輕族群喜愛。朋友透露，趙赫是獨居，生前就患有糖尿病，事發時沒有人發現，因此錯過搶救的黃金時間，直到被人發現、救護人員趕抵時，早已沒了生命跡象。

據《澎湃新聞》報導，有著30多萬粉絲的抖音網紅「快樂小趙」在網路上是個十分搞笑的人，以拍心直口快的影片著稱。

線下的他卻被厄運纏繞，身患糖尿病，跳舞的職業幹不下去，專門當「網紅」後生活仍然捉襟見肘，與經紀公司打了長達一年的官司，為了爭奪4萬7千元（人民幣，下同）和自己帳號的使用權……。

他去年7月底生命垂危了一回，趙赫當時住在一個酒店式公寓裡。夜裡他感到難受，打了公寓前台經理的電話。前台經理和清潔工一起扛著他坐電梯從11樓下來，打車去了急診。他到了醫院便昏迷，進了重症監護室，還好那次幸運康復。

朋友們說，趙赫是個心裡有什麼話就說什麼話的人。讓他在抖音上爆紅的除了舞蹈，還有個性。趙赫先是在葫蘆島的公車上大喊，「吵死了，不用嘴也能坐公車！」；又是拉著靠乞討維生的老人，不依不饒地和她説道理「人得靠自己」；還在瀋陽的複雜大樓裡嚷著要「抓小偷」。

他曾對一個粉絲解釋，和人生氣，「不是想佔便宜，就是要讓對方知道，這個事兒不對」、「原諒我一生爭強好勝」。

他在生活中遇到那些細小的快樂，也恣意流露出來。不同的人回憶說，趙赫愛拍自己，也愛拍別人。他在火鍋店裡遇到別的桌過生日，能湊過去，就為了給對方唱「生日快樂」。

11月14日，趙赫有兩天沒在微信上和母親聯繫，朋友圈也空白一片。趙赫的母親感到恐慌，找到他朋友。朋友知道趙赫的房門密碼，深夜打開趙赫的門，遠遠地看見他在床上，沒蓋被，側臥著。

當快樂小趙猝逝消息傳出後，許多喜愛他的網友相當錯愕、不捨，留言感慨，「他的每個影片都充滿了活力和創意，讓我們在忙碌的生活中，找到了片刻的放鬆和歡笑」、「他總是以一種輕鬆愉快的方式表演，再看不到他更新影片了，真的讓人驚訝失落」。