「台灣處理翻船案矇混推諉」　國台辦痛批「三無」：無情無義無理

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、任以芳／北京-台北報導

陸籍漁船翻覆2死案件（陸稱「2·14」惡性撞船事件），我陸委會認為沒有談判破局，該起事件是否重啓對話協商，以及陸方是否派員再赴金門？大陸國台辦陳斌華今（13）日指出，事發至今家屬沒有等來道歉和真相，台灣方面以「調查程序」拖延，才是真正「三無」，無情、無義、無理。他再次重申，如果繼續迴避問題，「一切後果台方自負。」

陳斌華指出，遇難者家屬和相關人員為什麼離開金門，當天有完整說明，相信外界都了解。人命關天，明明是台灣方面粗暴對待大陸漁民導致漁船翻覆、人員死傷，事發至今，家屬連一句道歉都等不到，連一個真相也得不到，

陳斌華強調，「台灣方面還在以所謂『調查程序』來拖延問題解決，以所謂『執法』來推諉卸責，他們才是真正的『三無』，無情、無義、無理。」

「民進黨當局只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意。」陳斌華繼續說，「2·14」惡性撞船事件的善後協商才能重啓。企圖拖延時日蒙混過關，恐怕是打錯了算盤。」

▲陸籍漁船疑似遭衝撞痕跡 。（圖／記者林名揚翻攝）

陳斌華再次痛批，台灣方面真實態度就是企圖蒙混過關。「至於大陸方面後續將採取什麼措施，要看台灣拿出什麼樣的態度來處理「2·14」惡性撞船事件，給遇難者家屬和兩岸同胞一個什麼樣的交代？」

陳斌華說，「台灣如果回避問題，一味拖延，我們將採取進一步措施，一切後果由台方承擔。」

至於談到我國防部長邱國正憂心兩岸局勢睡不著，陳斌華則回應，唯有民進黨當局放棄台獨分裂立場，停止勾連外部勢力謀獨挑釁，才能讓包括軍人在內的台灣各界同胞過上和平安寧的好日子。

陸方和海巡日前經過15次協商傳出破局。陸委會8日指出，有些人說「協商破局」，這是對談判不瞭解，「我們掌握雙方已經把自己立場，以及要求期待充分表達。」等調查報告出來，與家屬繼續協商，包括大體後續處理事宜。