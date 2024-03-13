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大陸 大陸焦點 特派現場

鍾明軒赴陸旅遊引爭議　國台辦籲多來看看：大陸不可怕！

▲▼國台辦,陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

百萬YouTuber鍾明軒日前獨自到北京和上海旅遊，分享對大陸改觀，引發熱議。對此，國台辦今（13）早回應，大陸不可怕，希望台灣同胞特別是青年朋友，親身來大陸走走看看，找尋答案。

百聞不如一解，大陸到底是什麼樣的，希望台灣同胞特別是青年朋友，與其偏聽偏信、以訛傳訛，不如親身來大陸走走看看，找尋答案。

陳斌華指出，台灣民眾來大陸，會發現與台獨勢力、綠媒名嘴所說的不一樣，日子過得還挺好；大陸很進步，很有趣，大陸同胞很親切很熱情，就像鍾明軒所說的，東西好吃、城市發達、人蠻熱心。

「我要強調的是什麼？大陸不可怕」，劉斌華指出，那些在台灣製造信息繭房，抹黑大陸的人才是真的可怕；大陸不落後，那些睜著眼睛說瞎話、信口雌黃的人，這可能是真的有，「我們熱誠歡迎台灣青年朋友多來大陸，相信大家會不虛此行。

據早前報導，鍾明軒因秉持著「永遠只相信自己眼睛所看見的，說也是」的理念，因此他在前陣子展開了「一個人的中國行」，並發布「一個人去中國大陸」的影片。影片內容事後引發爭議，因此他也透過Threads表示，「我是台灣人」，但這不代表他不能愛上中國。

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