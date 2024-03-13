虐童案「政府做太少」　人權協會理事長籲修法：無期徒刑不得假釋

▲中華人權協會理事長高思博。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）經兒福聯盟安置，卻遭劉姓保母虐待致死。對此，中華人權協會理事長高思博13日表示，他主張修法，將無期徒刑區分為得假釋與不得假釋二類，讓這些罪惡至極的犯人，即便法院不願意判處死刑，也該付出一生監禁的代價。

高思博表示，昨日看見一歲多的小男童，被保母凌虐致死新聞，實在難以想像，能對天真無邪小朋友下手的人，心態到底有多恐怖，小孩如此受盡折磨，這也是多少為人父母的心痛與憤怒。他認為，本案嫌犯若對兒童有殺人犯意，若衡量他的惡性重大，有永久與社會隔離的必要，死刑也應該是其中一個選項，政府不應該不計代價的堅持癈死。

高思博表示，死刑的存在，仍有一定程度安定社會亂象之功效，若法院認定是虐童致死，法定可處無期徒刑或10年以上有期徒刑來懲處。如今虐童案依舊頻傳，因司法不願意輕易判處死刑或執行死刑。因此，他主張修法，將無期徒刑區分為得假釋與不得假釋二類，讓這些罪惡至極的犯人，即便法院不願意判處死刑，也該付出一生監禁的代價。

此外，高思博指出，少子化已喊多年，在善待孩童並給予他們安全長大上，政府做得太少，所有的檢討不能再因個案發生後才來修改，而是要進行國家保護兒童政策的總體檢，法規不好就修、經費不夠政府就加，無論社工、社福機構、保母、幼保員、幼教師、托嬰或幼兒園等等，把這些做好不難，就看中央政府有無心而已。「不讓憾事再發生」，不能永遠只是口號，就從司法還給男童一個公道開始。