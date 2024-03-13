提升校園安全　桃園警與校方聯手演練「制伏攜械家長」

▲警方獲報校園有家長攜械滋事，迅速抵現場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局為提升學童安全意識今日8時許由同安派出所與快樂國民小學聯手舉辦校園安全防護演練。由員警扮演小孩遭欺負的家長，持球棒直衝學校揚言找欺負兒子的同學算帳，經通報警方迅速抵達，喝令其棄械後將其帶返所內偵處，演練流程順暢成功。

▲並喝令其棄械後將其帶返所內偵處，演練流程順暢成功。（圖／桃園警分局提供）

在演習中學校警衛發現攜械欲滋事立即通知學務處，同時通報轄區同安派出所員警到場支援協助。學務處接獲警衛通知，立即廣播通報各班級緊閉門窗，教職員馬上前往將該家長阻擋於安全距離外，好言勸說安撫其情緒，警網於3分鐘內趕抵現場，員警喝令其棄械後將其帶返所內偵處。演練流程順暢成功。員警到教室內為同學做安全宣導，校園內遇到危險應立即向老師報告，在校外遇到狀況可向警察求助，或撥打110、119求援。

▲員警也到教室內為同學做安全宣導。（圖／桃園警分局提供）

快樂國小學務主任賴正尚表示，希望透過演練加強同學及教職員在遭遇緊急狀況時的應變動作，以確保學童的人身安全，更希望與警方保持緊密的聯繫，共同維護校園及學童的安全，建構一個快樂安全的學習空間。