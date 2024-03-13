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社會 社會焦點 保障人權

陸船翻覆釀2死！案滿1個月仍無共識　金門縣長籲發揮同理心

▲▼陸船翻覆釀2死案發生已快滿1個月，陳福海再度表達遺憾。（圖／記者林名揚翻攝）
▲陸船翻覆釀2死案發生已快滿1個月，陳福海（右）再度表達遺憾。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

中國大陸漁船於今年2月14日因非法越界遭追緝，在金門翻覆釀2死一案，至今即將滿1個月，陸方與我方協調多次卻仍無共識。對此，縣長陳福海再次表達遺憾與不捨，呼籲台灣有關單位秉持同理心，用更多善意與耐心來解決爭議，讓事件早日圓滿落幕。

縣府表示，案發後縣長陳福海除了在第一時間除了表達對此次事件的遺憾以及對罹難者的深切哀悼之意，也責成「縣府大陸事務辦公室」提供必要性的行政協助。而時值事件發生將屆滿1個月，陳福海再次表達遺憾與不捨，縣府基於人道關懷的立場，作為事件背後的強力後援，持續在事件協商過程與罹難者喪葬事宜，給予全力支持及提供事務性協助，以利各項實質工作能夠順利推展。

▲▼陸船翻覆釀2死案發生已快滿1個月，陳福海再度表達遺憾。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府認為，金門在兩岸交流具有區位優勢，地理位置鄰近大陸福建廈門、漳州、泉州，且擁有小三通的優惠政策，金門已然成為兩岸人民交流往來的最前沿，金門與廈、漳、泉在宗教、宗族、體育、文化等各項民間交流十分頻繁，兩地人民往來如同呼吸一樣，自然且真實。

無論兩岸局勢如何變化，金門扮演「連結兩岸」的角色始終不變，縣府表示，陳縣長從政以來，秉持「以民為本」的精神，以促進地方整體發展與人民福祉為最大考量，致力推動金門與大陸各城市的民間交流與民生議題的合作。

對於此一意外事件，陳福海也再次呼籲台灣有關單位能秉持同理心，用更多善意與耐心來解決爭議，讓事件早日圓滿落幕。金門縣必將持續為推動兩岸人民正常有序的交流和往來，以及兩岸關係和平發展做最大的努力與貢獻。

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