騙女網友給露點照「逼每月給3千」 　空軍淫飛官被撤職還喊冤



▲陳姓空軍官校少尉飛行學員因散布女網友裸照遭撤職。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

陳姓空軍少尉上網認識女網友小花(化名)後，以交換照片為由騙取小花露點照，又以裸照威脅小花提供更多私密照，並要她每個月匯款3千元給他花用，後因小花與他斷聯，陳男竟將小花裸照上傳社群平台，因此被軍方決議撤職並停止任用3年。陳男不服，循序提出行政訴訟，遭台北高等行政法院駁回。可上訴。

判決指出，陳男為空軍官校少尉飛行學員，每月領4萬多薪水，前年12月他透過「ZUVIO」結識女子小花，雙方約定交換彼此露點私密照，不料陳男拿到小花露點照後存在手機內，並未回傳自己的照片給小花，還拿小花裸照威脅，要求她繼續傳送私密照，並在每個月5日轉帳3千元供他花用。

小花陸續傳了幾張照片，又匯款2千元給陳男後，陳男又頻頻催促她補足差額，讓小花不堪其擾，和陳男斷聯。陳男為了再和小花聯絡，竟於去年1月6日將小花的裸照上傳到社群平台留言區，遭其他使用者檢舉，小花得知後也報警處理。陳男因此遭空軍官校懲罰人事評議會決議撤職，停止任用3年。陳男不服，提起訴願遭駁回，又提起行政訴松。

陳男辯稱，他已和小花和解、刪除全部照片，也手寫道歉信，並同時把2千元歸還，獲得檢察官緩起訴，但人評會卻未審酌他犯後態度良好，以及他在學期間也多次擔任實習幹部、曾獲學校獎勵，這次他「僅涉言行不檢的違紀行為，並未到需遭撤職懲罰的程度」。

軍方認為，陳男從軍校就讀到服役已7年多，至少受過10次以上法治教育，身為飛行員，卻貪圖3000元置前途、家人及長官給予的教育不理，犯後僅口頭表示會和陳女和解，而和解書及領據的簽立，都是經長官指導、由學指部聯繫、了解被害人訴求才完成，陳男並無主動的作為，悔過書內容也都在請求長官給他機會改過，而非向被害人道歉，可見陳男僅想減輕懲罰，並沒有反省過錯。

法官審理，認為陳男行為粗暴、言行不檢的情節重大，且陳男既曾擔任實習班長、受軍事教育7年，應了解對國軍軍風紀及懲罰，卻仍做出違失行為，嚴重影響部隊紀律，判原處分合理，駁回陳男上訴。可上訴。