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4星座轉運！　揮別煩心事

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票,過年,金庫,財神,紅包,五色鈔,運勢,財運,年終獎金,分紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲牡羊座財運非常不錯。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，今年上半年，獅子座、金牛座、牡羊座、天秤座揮別煩心事，迎來一段輕鬆愉快的時光，無論是在工作上的突破、個人生活改善或情感上的穩定，都將帶來正面影響。

第四名天秤座：人際和諧、情感穩定

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在2024年上半年，你將在人際關係上有優異表現，不論是家人、朋友或愛人，都將與他們相處得非常和睦。你擁有極強的社交能力和吸引力，能夠與周遭的人建立良好關係。

此外，你還將遇到一些志同道合的人，與他們共同交流、合作，創造美好的事物。在情感生活方面，你將會享受到穩定和甜蜜的愛情，與伴侶彼此信任、支持。

第三名牡羊座：金錢運佳、荷包滿滿

在2024年上半年，你的財運將會非常不錯，不論是來自工作收入還是投資回報。你對財務管理有著獨特見解和方法，能夠理性規劃和管理資金，避免不必要的浪費和風險。

此外，你還可能會意外獲得一筆財富，帶給你驚喜和喜悅，錢包將會充滿金錢，讓你實現自己的夢想和計畫，為未來的生活打下堅實基礎。這段時間將會是你財務上豐收的一段時期，讓你感到非常滿足和幸福。

第二名金牛座：出國旅遊、享受生活

在2024年上半年，你將有機會探索國外的風土人情，將為你打開一扇窗，拓展你的視野和知識。你對旅遊充滿濃厚的興趣和熱情，喜歡精心安排每個細節，讓自己在旅途中盡情享受。

這趟旅程不僅能夠帶給你新奇和刺激，還會讓你與來自不同文化背景的人相遇，進一步豐富你的生活體驗，增添難忘回憶。透過這次旅行，你的生活品質將會提升，讓你更加滿足和幸福。

第一名獅子座：職場新局、業績翻紅

在2024年上半年，你將迎來一個職場的新起點，這是一個充滿挑戰與機會的時刻，將有機會涉足不同領域，拓展自己的人脈關係，展現你的才華和領導能力。這段時間，你的工作表現將會有顯著提升，努力將得到上司和同事的認可和讚賞。

你以積極主動的工作態度面對挑戰，勇於克服各種困難，堅定完成任務。在這樣的環境中，你的職場運勢非常旺盛，可以揮別煩心事，盡情享受成功的喜悅，為未來發展奠定堅實基礎。

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