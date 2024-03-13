台北監獄請假王！　「2個月上6天」爽領5萬薪水

▲台北監獄請假王吳姓管理員常臨時請假，造成戒護人力調度困難。（圖／鏡週刊提供，下同）

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台北監獄出現請假王！本刊最近接獲多名北監人員投訴，指戒護科吳姓管理員今年開始頻繁請假，2個月只上6天班，卻爽領每月5萬多元薪水，年終獎金也沒少拿，更嚴重的是，他總是臨時請假，造成人力調度困擾，但主管卻拿他沒轍，且吳經常因小事控告同事及主管，還曾為了1萬多元的新冠肺炎慰問金，對北監提出行政訴訟，是大家眼中不折不扣的頭痛人物。

▲台北監獄管理員吳男1、2月只上6天班，非常誇張。

北監人員A先生告訴本刊，戒護科吳姓管理員約3年前派到北監當管理員，到任後出勤還算正常，但從去年中起，請假次數卻不斷增加，原本同仁都能體諒，但他請假頻率實在太高，尤其總在點名前臨時請假，造成人力調整等困擾。

▲台北監獄管理員吳男1、2月只上6天班，非常誇張。

吳今年起還變本加厲，1、2月份只上了6天班，其他日子都請假，除引發同仁議論，也有人開始仿效，讓戒護人力陷入空窗危機。本刊調查，監所主管今年2月曾為吳頻繁請假一事約談他，吳稱因天氣轉換、舊疾復發，他只能在當天一早視身體狀況，決定能否上班。

而主管檢視吳請假提出的藥單及診斷證明，發現都是同一家內兒科診所開出，主管建議他可考慮轉診到大醫院詳細檢查，但吳認為，醫院跟診所開的藥都一樣，不如就近看診，訪談後仍照常臨時請假。

▲台北監獄收容近4,000名受刑人，管理員共300人。

另名北監人員B先生則說，吳曾為了病假問題提告內勤同仁、主管，也曾提告受刑人，不只如此，吳還曾認為自己因公染上新冠肺炎，為公傷慰問金與台北監獄對簿公堂。

A先生告訴本刊，北監大家都知道這號人物，也有同事考慮告他誣告；B先生則希望北監高層能拿出魄力，好好管束，不要放任吳亂搞，讓監獄的運作重回正軌。

台北監獄回應表示，吳姓管理員今年起即頻繁請假，已責由戒護科每月定期約談輔導，加強他服勤正確觀念；另外吳因勤務調派及個人請假等因素，先後對監所同仁提告，皆已進入司法調查程序。

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