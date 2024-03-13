竹北「天坑建商」黑歷史曝光！　偷工減料921地震害死28人

▲豐邑創辦人劉樹居（左），曾因建案偷工減料在921地震導致28人枉死，遭判刑3年，他出獄後轉戰新竹，成為地產百億大亨。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

至於出包連連的豐邑建設，創辦人劉樹居曾是中部地區赫赫有名的豪隆建設老闆，他蓋的東勢王朝大樓在921大地震倒塌，被查出偷工減料，導致28人不幸枉死，遭判刑3年，出獄後轉戰新竹並成立豐邑建設，靠著大量獵地投資，已東山再起成為百億富豪。

1999年9月21日半夜1點47分，全台瞬間天搖地動，2,454人因樓垮或被重物擊中，突然失去寶貴性命，其中，台中縣東勢鎮成為當年死傷最慘重的地區，共有358人死亡、數百人受傷。

由於車籠埔斷層與雙冬斷層擠壓下，鄰近的東勢林場連外道路中斷，還有多座橋樑斷裂，及不少建築倒塌，其中最有名的為「東勢王朝」建築物全倒，造成28人不幸喪生。

這起人為釀禍的大樓倒塌案，台中地檢署經過將近一年偵辦，將東勢王朝的建設公司負責人等10人，依公共危險罪起訴，並分別求處1年到6年不等徒刑，被告包括豪龍建設公司負責人劉樹居，及另家勝建營造公司負責人及監造建築師等人。

▲東勢王朝大樓在921地震時，腰折倒塌在大街上，造成28人喪命，當時震撼國際。

檢方查出，大樓施工過程偷工減料，檢方也查出負責鑽探的工程公司也涉嫌製作不實的地質鑽探報告書，造成大樓倒塌，一併將相關負責人起訴，並請法官從重量刑。

由於921震災至今已25年，同一個問題建商在新竹重啟爐灶又爆發天坑案，建築品質令人不敢恭維，且台中市土木技師公會鑑定認為，豐邑工地坍塌原因出在道路原路基回填不實、長期土壤流失及工地地下室開挖長期抽地下水導致，縣府及建商是否聯手舞弊？有賴檢調查明，才能杜絕官商勾結危害公安事件一再重演。

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