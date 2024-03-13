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美商務部制裁暫喊停　華為可繼續買「英特爾晶片」

▲Intel,英特爾。（圖／路透）

▲美國商務部制裁暫時喊停，「英特爾晶片」可續賣華為。（圖／路透）

文／中央社

消息人士透露，美國晶片大廠英特爾（Intel）暫時保住向中國科技巨頭華為供貨的許可，現在有更多時間可向這家遭華府出重手制裁的電信公司，出售價值數億美元的晶片。

路透社引述2名消息人士報導，美國總統拜登（Joe Biden）長期以來受到外界不停施壓，要求他撤銷川普主政時期授予的供貨許可證。這項許可使英特爾持續供應先進中央處理器給華為，讓華為用於筆電上。

英特爾的競爭者超微（AMD）指出，該公司並未獲得向華為出售類似晶片的許可，這是不公平的；美國對中國鷹派人士則尋求中止對華為的所有晶片銷售。

英特爾暫時保住銷售晶片給華為的出貨許可，但英特爾的競爭者無法獲得同等待遇，顯示隨著美國設法限制北京取得美國先進技術，尤其是華為這個遭美國嚴厲制裁的公司，企業正面臨不公平和不確定的局面。

資料顯示，這已使華為在全球筆電市場維持一小部分市占，而且持續成長中，但超微被剝奪向華為銷售價值數億美元晶片的機會。

英特爾、華為、美國商務部及白宮對此拒絕置評，超微並未回覆路透社記者的置評請求。

美國前總統川普政府2019年將華為列入貿易限制名單，理由是華為涉嫌違反制裁規定。美國企業不得向該名單中的公司出售任何產品。

但在2020年底，在川普卸任前不久，美國商務部授予含英特爾在內一些美國供應商特別許可，准許對華為出售某些產品。

消息人士說，在2021年初拜登上任後，超微也申請類似銷售晶片的許可，但從未收到答覆。

路透社無法查明英特爾獲得許可、但超微未獲許可的理由。

消息人士表示，去年要求撤銷許可的努力，看似取得一些成果。當時有美國官員公開表示，正在審查對華為的出貨許可政策，並私下告訴企業，商務部將搞定發行許可時出現的差別待遇問題。

然而，消息人士和匿名美國官員指出，商務部去年底前已擱置撤銷許可的計畫，但未說明原因。不過消息人士說，這些計畫之後可能恢復。

路透社無從得知商務部為何擱置撤銷英特爾供貨華為許可的計畫。

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