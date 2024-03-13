男生「最想娶的職業」出爐！空姐、護理師落馬　過來人：長輩很愛

▲職業百百種，其中「老師」被不少男性視為理想對象。（示意圖／取自Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

天下的工作千百種，哪些是男性最偏好的職業呢？YouTuber「77老大」日前舉辦投票，統計男生最想娶的職業為何？不料結果出爐後，被視為奪冠熱門的空姐、護理師竟紛紛落馬，最終由「老師」奪得第一，跌破不少網友眼鏡。對此，也有老師出面透露，遇過的長輩「真的都蠻喜歡老師這個職業的」。

一名女老師日前在Dcard轉發77老大的「男生最想娶職業TOP8」影片指出，她在認識異性時，若對方得知自己職業是老師，可能就會覺得她有耐心、喜歡小孩，接著也會表現出比較拘謹的態度，不過她也坦言，其實自己私下常和朋友開玩笑，在家也會耍廢，就跟一般人一樣，好奇大家對老師的看法如何？

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貼文曝光後，引發不少同行共鳴，紛紛表示「對⋯遇過的長輩真的都蠻喜歡老師這個職業的，都覺得我乖巧溫柔、薪水穩定」、「看到第一名超意外的，因為我每天都在吼學生」、「真的！突然身價暴漲的感覺，而且超受中老年喜歡」、「真的～我用交友軟體，男生聽到是老師也都是一樣的反應」。

不過也有網友認為，「以前學長娶老師，都勸戒不要想不開」、「家人當老師的我絕對不想再娶老師」、「女友剛好從事完中的輔導老師，每天聽她抒發學生的各種事跡」、「我也在學校教書，但完全不會想跟老師結婚」、「長輩會喜歡老師吧，但是我跟我男友都覺得身邊朋友當老師的都很自以為，也不社會化」。