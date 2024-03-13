泰國蝦漲翻天！一斤400元「超貴原因」曝　他揭：釣蝦場會越來越少

▲泰國蝦價格高漲，讓消費者苦嘆：「根本買不起」。（圖／記者林挺弘攝）

記者林緯平／採訪報導

近年泰國蝦價格高漲，讓釣蝦場、活蝦餐廳業者苦不堪言，更有許多消費者直言「貴得離譜，不會上門消費」。那究竟為何泰國蝦會如此高昂，《東森新媒體ETtoday》進一步從養殖端開始探究，發現這與泰國蝦產量下滑，以及養殖成本上升有極大關係。

不可否認，現今國人對於釣蝦的熱度有所下滑，主要是因為養蝦成本的上升和產量的不穩定，使泰國蝦價格高漲不下，這不僅增加了釣蝦場和餐廳的運營成本，最終負擔都轉嫁到了消費者身上，加上當下消費者面對更多元化的休閒娛樂選擇，釣蝦產業面臨著發展上的挑戰。

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蝦農陳仲賢說，約3年前，泰國蝦受到早熟症影響，蝦體無法長大成為市售規格，導致市場上大缺蝦，「現在天價！養蝦到現在沒有那麼貴過，現在公蝦的價格一斤達390元、母蝦310元。相比之下，過去公蝦的價格大約在250元到270元之間，母蝦的價格約在230元左右。」

▲近年泰國蝦價格飆漲，讓釣蝦價格不在親民。（圖／記者林挺弘攝）

由於泰國蝦多從產地屏東一路北送，而中間運送的蝦車也需賺一點利潤，這也讓業者最終拿到的蝦價高昂。一位在北部經營釣蝦場的不具名業者就表示，「泰國蝦的價格越漲越誇張，而且是完全不能喊價的，你不買就沒有蝦，釣蝦場也就不用開了。」

西海岸活蝦之家老闆娘王雪玲則認為，泰國蝦價格的上漲對釣蝦場和活蝦餐廳均造成了不小的影響，尤其是對餐廳業的衝擊更為顯著。她解釋道，「泰國蝦成本佔據了營業成本50%，價格的上升直接導致主要食材成本增加，這對餐廳的運營成本和盈利能力帶來了壓力。」

儘管經歷早熟病後的泰國蝦的價格有所回穩，但養蝦成本，如飼料、電費的提高，市場價格並未有顯著下跌，蝦農陳怡樺更不諱言說，「釣蝦場很可能會越來約少，因為蝦價只會繼續漲，釣蝦場較蝦會越來越貴，假如一斤賣到500元，不要說蝦場苦哈哈，釣客更不可能接受。」

▲蝦農一大清早就開始抓蝦，就為了方便蝦車北送的時間。（圖／記者林挺弘攝）



至於泰國蝦，為何會從早期蝦農口中的超好養，到現在越來越不好養？東港養殖研究中心助理研究員葉怡均歸納出3大原因，分別為「疾病問題」、「缺乏優良種苗」以及「極端氣候影響」。

另有養殖業者推測，近年泰國蝦養殖困難的原因可能與近親繁殖有關，因此一些業者自行引進國外蝦苗進行配種，然而，這樣的做法可能帶來更大的風險。對此，葉怡均表示，目前尚無證據能夠證實近親繁殖導致泰國蝦難以飼養，而這更可能是因為蝦農對生物安全防疫意識的缺乏所導致。

為了解決這個問題，目前農業部水產試驗所所正在進行相關研究，並致力於培育優良的蝦苗。同時，水試所還在協助業界建立生物安全的核心示範場域，希望通過建立這些示範場域，能提供更多的優良種原給水試所。