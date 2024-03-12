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男童遭保母虐死　社工「提3點看法」要大家有認知：兒虐不會消失

▲▼米餅,食物,寶寶,副食品,幼兒,嬰兒,餅乾。（圖／翻攝自pixabay）

▲1歲男童被虐待，引發外界關注。（示意圖／取自Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）由於家庭功能不彰，經兒福聯盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，不料卻遭保母虐死，負責訪視的陳姓社工因此被質疑包庇，引起網友撻伐陳姓社工。對此，社工粉專「社工師想Murmur」也發表3點看法，認為大家必須得認知一個事實，就是「兒虐案是不會消失的」。

社工粉專「社工師想Murmur」12日晚間發文表示，事發後看到許多新聞媒體報導，各處都在撻伐社工。因此，他分享社工的看法，第一點就是「兒虐是不會消失的」，「你要問我為什麼，我也回答不出來，可能就是身為人根源的惡吧！就好比如何制止一樣會有人犯罪一樣。難道妳說犯罪就死刑一槍一個就不會有犯罪了嗎？我跟你說一樣會有的。」

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「社工師想Murmur」指出第二點「生育資格審核」，直言「追根究底兒虐案會發生源頭就是父母需要服刑，而周邊家屬無能力照顧扶養才會需要安置或收出養。那家庭功能不彰應該不是小孩出生那一刻的事情了吧，既然無能力又硬要生，生了又要別人負責，我不知道是否可以開始思考檢討生育是否需要審核資格呢？或者全民幼兒監控，只要生育孩子的家庭都需要接受政府安裝監控以免憾事發生！既然大家這麼痛恨兒虐事件的話」。

「社工師想Murmur」點出最後一點「社會對社工期待」。他認為，社會對社工的期待已經到了苛刻的地步，一條人命竟認為是社工要作好監督守護，「請大家記住那叫做『社會』安全網，不是『社工』安全網。既然叫網就代表有洞，為什麼有洞？因為防範不了這個生病的社會潛藏著一堆有病的人啊」，「以上個人淺見，覺得在抱怨靠北的話很抱歉，那就是我抱怨靠北這個有病的社會！謝謝」。

此外，「社工師想Murmur」也在限時動態提問「大家有什麼看法」，許多網友紛紛回應「社工們被開地圖炮，民眾還停留在上世紀的刻板印象，看了一堆網路留言，心疼在職的社工們」、「對於社工轉為被告過失致死相當震驚，希望她一切順利」、「看留言，快高血壓了」、「還沒有太多看法，不論真相如何，只對於社工被起底、肉搜、究責感到害怕擔心」、「社工付出時間、心力、勞力給予個案，但卻變成代罪羔羊，同為社工的我感到心寒，也心疼這位社工」、「社會檢討社工，社工應該才想檢討社會吧」。

今天看完了很多媒體新聞報導，各處都撻罰社工。 我以個人淺見分享自己的看法。 一、兒虐是不會消失的： 首先大家必須得認知一個事實，就是兒虐案是不會消失的。 你要問我問什麼，我也回答不出來，可能就是身為人根源的惡吧！ 就好比如何制止一樣會有人犯...

社工師想Murmur 發佈於 2024年3月12日 星期二

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