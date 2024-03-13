八里凌晨3分鐘連傳2火警！　縱火嫌落網辯：我只是在點菸

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市八里區中山路一段巷弄內今(13日)凌晨短時間內連傳2處火警，所幸住戶疏散得宜，未釀成嚴重傷亡；但由於2起火警發生時間僅間隔短短3分鐘，引起警方懷疑，進一步追查後，所幸55歲的洪姓男子涉嫌縱火，稍早已將其逮捕歸案。洪嫌初步否認縱火，辯稱自己是在點菸；詳細案情細節、動機還有待進一步釐清。

▲八里今凌晨連傳2起火警。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市消防局今凌晨3時20分接獲報案，八里區中山路一段268巷內民宅傳出火警，立即到場救援，並疏散屋內住戶4人；隨後3時23分又再獲報，中山路一段398巷內民宅也傳出火警，1樓門外雜物燃燒約1平方公尺，共疏散5名住戶，所幸都未釀成人員傷亡。

由於這2起火警發生時間僅間隔短短3分鐘，且地點也相近，引起警方懷疑，進一步調閱監視器畫面追查後，發現55歲的洪姓男子在火警發生前都曾騎車經過，因此鎖定其涉有重嫌，今早已循線前往住處將洪嫌逮捕歸案。洪嫌到案後初步辯稱當時自己只是在點菸，否認縱火，但警方對其說法持保留態度，後續將進一步調查釐清案情細節及動機，全案朝縱火罪嫌方向偵辦。

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