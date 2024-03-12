鼓浪嶼百年別墅打七折拍賣流拍　第二次起拍價或再打八折

▲廈門鼓浪嶼上的黃賜敏別墅一拍無人出價流拍。（圖／翻攝大皖新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

廈門鼓浪嶼一棟產值估價破億元（人民幣，下同），打七折拍賣的百年老建築「黃賜敏別墅」第一次公開拍賣結束，吸引3萬多人圍觀。不過，因無人報名投標和出價，最終只能流拍作收。相關人員透露，按常規情況下，對於一拍流拍的標的，會在一拍起拍價基礎上打8折進行二拍，但是，最終該套房產的再次拍賣資訊要以拍賣平台上看到的公告為準。

《北青網》報導，廈門市同安區人民法院發佈了一條司法拍賣公告，宣佈將於3月11日-12日，對福建省廈門市思明區泉州路99號房產「黃賜敏別墅」，進行第一次公開拍賣。法院推介，起拍價7902.63萬元，相較於評估價11289.472元，已經打了7折。

公開資訊顯示，黃賜敏別墅建於1922年，屬於拜占庭風格，樓頂有獨特的金瓜造型，被外界稱為「金瓜樓」，是罕見的百年別墅。華僑商人黃賜敏歸鄉後，花4萬銀元將它買下，舉家搬遷在此定居。

黃賜敏別墅轉手多次，歷任持有者皆為富商名流、收藏名家，三層樓獨棟別墅附前後花園，結合拜占庭和閩南傳統建築風格近。近年在鼓浪嶼旅遊行程中，因其地理位置優越，被不少遊客列為「網紅打卡地標。

雖然黃賜敏別墅被列為大陸國家級文化保護單位，但也屬於個人財產，可以和二手房產一樣買賣交易，不過，產權人已不是黃賜敏後代，此外，買方如果有需要修繕裝修，仍需向相關部門報備。