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讀賣巨人來台再掀全民棒球熱　峮峮女神絕版球衣拍賣競標飆破15萬居冠

全民棒球熱，球員卡、啦啦隊周邊銷量漲（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲巨人軍來台掀棒球熱，帶動球員卡、紀念球等周邊及啦啦隊球衣銷量漲。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

日職讀賣巨人隊訪台交流賽話題熱度高，加上中華職棒35週年賽季將於3月底開打，帶動周邊及看台應援商機，這股熱潮也延燒到拍賣平台上，相關熱搜及銷售皆明顯升溫，其中，啦啦隊周邊商品買氣更是驚人，峮峮女神絕版球衣才上架2天，競標價就飆破15萬元居冠，陳波波球衣以12萬元居次。

近期全民棒球熱延燒，Yahoo奇摩拍賣發現，球迷瘋搶紀念商品，包括台灣試合紀念球、應援法批與限量紀念球衣等，並推升平台整體啦啦隊球衣、紀念球與實戰球衣熱搜最高周成長近3倍、中職球員卡業績成長逾5倍。此外，球員實戰球衣競標買氣也強強滾，陳金鋒中職明星對抗賽簽名球衣結標價飆破4.1萬元，因結婚消息熱度再升的大谷翔平，除搶下平台熱搜冠軍，其2023 Topps Pristine球衣簽名卡結標價更達3.5萬元。

全民棒球熱，球員卡、啦啦隊周邊銷量漲（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲讀賣巨人隊台北大巨蛋聯名比賽紀念應援法批。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

台日交流場內賽事激烈場外熱情應援，讀賣巨人隊、中信兄弟與樂天桃猿專屬啦啦隊賣力比拼，帶動Yahoo奇摩拍賣Passion Sisters啦啦隊周邊商品銷量年成長飆升超過10倍。此外，Passion Sisters於拍賣平台上舉辦公益競標義賣活動，預計3/7 12pm結標，競標成功者將有機會參加Passion Sisters春酒活動，主辦單位也將競拍所得扣除活動花費捐贈公益團體，其中女神峮峮2023絕版英字黃色球衣競標次數超過50次、上架短短2天競標價即衝破15萬元，位居第二的陳波波球衣競標價也超過12萬元。

除了棒球熱，3月份也迎來38婦女節，Yahoo奇摩拍賣祭出萊爾富超商取貨運費天天送10元優惠活動；3/11、3/22這兩天，7-ELEVEN超商取貨享滿99免運、3/12至3/21期間運費半價。而近期電商平台為搶攻女力商機，紛紛推出女王節、女神節活動，針對美妝保養、保健、小家電等精選夯品下殺折扣，並有各式優惠可疊加享回饋。

東森購物網「玩美女神節」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網歡慶3/8婦女節推出「玩美女神節」，推出一系列優惠下殺與回饋活動，鎖定女性消費力。（圖／東森購物提供）

鎖定女性購買力，東森購物網就主打「玩美女神節」，除了新會員首購滿千元送100枚樂透金、累積消費滿額送E幣、抽紅包雨、消費滿額抽豪禮，還有美妝保養、服飾配件、居家等眾多商品優惠激殺，最低15折起，此外於全球購全館，下單滿2,024元，可獲得E幣10%回饋，還可加碼抽REGAL能量岩盤浴、自然美-白茶賦活保濕晚霜、點8餐券等多樣好禮。全站同步展開多重優惠活動，不論新舊會員都有滿滿福利。

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