加州孩童確診麻疹「可能傳給300人」　美醫院急找人

▲美國疾病控制與預防中心數據顯示，自今年初以來，美國17州出現麻疹案例，總計45例。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國麻疹病例正在增加中，加州一名孩童返抵美國之後，5日前往2間醫療機構就診評估，到了本周確定感染麻疹，如今院方正緊急聯絡300名曾經到過醫院的人，有感染風險。這名加州的確診孩童是加州的第3例麻疹個案。

CNN、舊金山紀事報報導，這名孩童從海外返抵美國之後，在3月5日這天先前往聖荷昆急診中心（San Joaquin Urgent Care），接著被送往戴維斯加大健康急診部。由於麻疹是一種高度傳染性的病毒性疾病，當地衛生官員表示，加州16個郡約300人有感染風險。

已知聖荷昆急診中心可能受影響者不到30人，但這些人均已接種麻疹疫苗，無進一步警報。至於戴維斯加大則表示，目前情況已經得到控制，已開始聯繫可能暴露在病毒風險中的人。

美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，自今年初以來，美國17州出現麻疹案例，總計45例，已經直逼2023年全年的58例。

美國CDC也表示，麻疹是致命的高度傳染性疾病，可能造成併發症，症狀通常是先有發燒，接著出現咳嗽、流鼻涕、紅眼、皮疹等。確診者從出現皮疹的前4天至後4天均有傳染力。