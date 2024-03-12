瞄準遊艇旅遊趨勢！「大鵬灣帆船生活節」4月玩翻海陸

▲大鵬灣生活節4月登場，推出帆船體驗活動。（圖／觀光署）

記者李姿慧／台北報導

我國核發遊艇駕照超過2.8萬張，成新旅遊趨勢，「2024大鵬灣帆船生活節」將在4月1日在大鵬灣濱灣碼頭登場，今年以「PlayOne」陪你玩為主題玩遍海陸樂園，並結合大型氣墊、帆船體驗、攝影展、夜間燈飾、市集及街頭表演等活動持續一個月。

「2024大鵬灣帆船生活節」由觀光署大鵬灣國家風景區管理處與交通部航港局、屏東縣政府共同主辦，鵬管處表示，民眾只要入住指定合作旅館，即可預約重型帆船體驗，另還有尋找6大打卡裝置、6組大型氣墊遊具免費玩，PlayOne市集更聚集屏東在地美食，還有PlayOne派對展演。

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活動期間也推出4大限定遊程，不論是單車漫遊低碳之旅、港灣海味體驗之旅、直航海上教堂的遊湖船導覽以及東港美食饗宴遊湖船，規劃多條遊程。

▲大鵬灣生活節4月登場，推出帆船體驗活動。（圖／觀光署）

鵬管處更指出，今年的大鵬灣帆船生活節除了延續往年推廣遊艇帆船活動，更與中華奧林匹克委員會合作納入奧林匹克日系列活動之一。

觀光署長周永暉表示，遊艇帆船協會大力倡導台灣海洋文化，包括輕型、重型、小帆船等態樣很多，希望串聯大鵬灣、小琉球、東港三角發展，透過帆船生活節介紹給大家，觀光圈可以品味東港黑鮪魚美食，也很多冰品，為國旅暖身，4月之後，5月到8月很適合帆船活動，透過「2024大鵬灣帆船生活節」倡議關注南台灣的美好，北部也有帆船活動，希望民眾透過大鵬灣體驗海灣魅力。

▲大鵬灣生活節4月登場。（圖／記者李姿慧攝）

交通部觀光署表示，大鵬灣擁有台灣唯一的囊狀潟湖及離台灣本島最近的珊瑚礁島嶼。環境條件的優勢，盼打造大鵬灣遊艇港作為南台灣最亮眼的海洋休閒渡假園區；與屏東縣政府合作舉辦為期1個月的大鵬灣帆船生活節，期望為國旅加溫也吸引世界各地的遊客前來屏東深度體驗。

交通部航港局指出，現今遊艇已是國人親近海洋的熱門管道，根據航港局統計，我國核發遊艇駕照超過2萬8000張。期望持續舉辦遊艇推廣活動，規劃遊艇自駕及搭乘體驗，並透過遊艇短片比賽結合周邊觀光資源，行銷遊艇及觀光產業，發展成為新的旅遊趨勢。