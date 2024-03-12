　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅宿業變貴！觀光署長：年底有機會降價　「缺工會反映房價」

▲▼ 勞動部職訓助失婚婦女 開創房務職涯第二春 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

▲旅宿業缺工問題產生的成本也反映在房價上。（資料圖／勞發署雲嘉南分署提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光旅館業去年平均房價4660元，比前一年漲了11%，交通部長王國材今(12日)表示國際旅客今年底衝到1200萬人次，填補旅宿業離峰收入後，可討論太高的尖峰房價酌以調整。觀光署長周永暉則表示，預期觀光旅館會有優惠，年底確實有機會降價。不過周也點出，旅宿業缺工問題會反映在房價上。

觀光署昨(11日)公布最新房價統計，觀光旅館業112年平均房價為4660元，較111年平均房價4195元貴了465元，成長11.08%；旅館業112年平均房價2671元，較111年平均房價2479元變貴192元，調漲7.75%；民宿112年平均房價2509元，較111年的2487元增加22元，成長0.88%。觀光署分析，主要是營運成本提高所致，包含電價調漲及產業缺工，新聘員工或加班補足人力帶來成本提高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材認為今年底國際旅客達到1200萬大關，彌補的平日離峰收入缺口，將是尖峰房價可以檢討降價時間點。觀光署長周永暉今受訪時表示，如果國際遊客慢慢帶動且分流到平日，且確實有產生效果，市場機制自然會降價。

周永暉指出，11月國外旅客來台會比較多，會與國旅型態錯開，再來是聖誕節，12月第一周還是有點機會衝量，觀光旅館對房價的敏感度，各界都很關心，也會有優惠，年底房價確實是有機會降價。

針對觀光旅館調漲11%，周永暉表示，房價在地方政府逐年調整地價稅、房屋稅下，房價比前一年成長11%，物價會反映在住宿房價上，分析國內旅遊和國外旅行房價，國旅都是假日出遊，出國大部分都是平日，基準點不一樣，因此希望大家平日能夠盡量旅遊，假日也會進行品質控管。

▲▼觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

周永暉指出，房價調漲其中一個重要因素就是缺工問題，觀光署也已跟勞動部反映旅宿業缺工嚴重，日本旅宿業入住已經延長到下午5點才能入住，退房則提早到上午9點就要退房，代表日本旅宿業需要足夠時間處理房務，至少台灣現在可以3點半就辦理入住，希望台灣旅宿缺工問題可以儘早補足，這問題也會反映在房價要件上。

至於與勞動部爭取旅宿業引進移工，周永暉強調，2月底已經向勞動部提出比較具體的補充事項，包括都市跟偏鄉間旅宿成本是否分開計算，周五前會把這些具體事項分析再提送到勞動部審議。

對於是否引進印度移工，周永暉表示，該案為勞動部統籌，觀光署並沒有預設立場，這件事情並沒有提到。

周永暉強調，目前觀光旅館、一般旅館、民宿價差不太一樣，北中南東也不同，目前北部住房率還算滿高的，6月到9月是很適合在台灣旅遊的時間，希望搭配仲夏節推廣，未來還有跨部會協商，希望台鐵等交通運輸、遊樂區等通盤考量，希望大家一起到台灣玩。

ET快訊
看兒盟道歉！人渣文本「給5字評價」　網秒憶：砸3.7億買辦公
獨／1歲童虐死！社工稱訪視無異狀　警見傷勢打臉：眼瞎嗎？
1歲多幼童染新冠亡　發病到過世僅5天
社工內疚不已　兒盟董事長：要求同仁勇敢面對司法
社工稱訪視凱凱3次　檢警搜索兒福聯盟「保全訪談紀錄」
開車撞進超商！　撞破大門店員嚇壞
男童瘦一圈「眼神恐懼求助」！關鍵對話曝光
快訊／兒盟董事長鞠躬道歉
快訊／兒福聯盟遭搜索　約談轉介社工
LIVE／簽約保母虐死1歲童　兒盟董事長最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中人口破258萬倒數計時　幸運兒爽搭星宇航空、拿iPhone15

保母遭爆「不是第一次虐童」卻沒撤照！兒福：以前紀錄都不錯

機場捷運增購10列新車！總經費60億　交長：中央補助一半　

兒盟自詡「孩子守護者」卻爆保母虐童　網罵翻：改名送葬者

社工內疚不已！兒盟董事長：要求同仁勇敢面對司法

看兒盟道歉！人渣文本「給5字評價」　網秒憶：砸3.7億買辦公室

他揭北漂族「1現象」驚：台北有魔力？　過來人秒認：真的有差

旅宿業變貴！觀光署長：年底有機會降價　「缺工會反映房價」

快訊／轉介狠心保母害男童慘死　兒盟董事長鞠躬道歉

腸病毒就診人次「創10年同期新高」　疾管署示警：恐提早進入流行期

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

台中人口破258萬倒數計時　幸運兒爽搭星宇航空、拿iPhone15

保母遭爆「不是第一次虐童」卻沒撤照！兒福：以前紀錄都不錯

機場捷運增購10列新車！總經費60億　交長：中央補助一半　

兒盟自詡「孩子守護者」卻爆保母虐童　網罵翻：改名送葬者

社工內疚不已！兒盟董事長：要求同仁勇敢面對司法

看兒盟道歉！人渣文本「給5字評價」　網秒憶：砸3.7億買辦公室

他揭北漂族「1現象」驚：台北有魔力？　過來人秒認：真的有差

旅宿業變貴！觀光署長：年底有機會降價　「缺工會反映房價」

快訊／轉介狠心保母害男童慘死　兒盟董事長鞠躬道歉

腸病毒就診人次「創10年同期新高」　疾管署示警：恐提早進入流行期

快訊／開毒趴竟虐殺友人丟包　兇嫌收押禁見+禁止通信

台中人口破258萬倒數計時　幸運兒爽搭星宇航空、拿iPhone15

男童被虐致死引譁然　新北社會局：強化服務中兒童訪視頻率

直擊／三上悠亞化身蜜桃女神現身信義區！羞曝「約會內衣不成套」原因

超濃茶歐蕾、檸檬冰要吃到！　「人氣冰淇淋買1送1」限時5天搶

新疆高院「當代女包公」被查　卸任僅1年半涉「嚴重違紀違法」

黃豪平爆爸爸曾愛揮超派鐵拳　連他都被呼過巴掌

全國行進管樂南區決賽　嘉義市拿3特優1優等

批小綠誣指「向柯文哲要2200萬」　「總統化妝師」求償百萬吞敗

1168萬起！Aston Martin全新Vantage實車抵台　3.5秒歷代加速最快

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

惡保母「不是第一次虐童」　親友怒爆內幕！

文昌帝君生日！求考運升遷勿碰3供品

把握好天氣！　「全台有雨」時間曝

北市5魔人檢舉10萬件！駕駛團體批無助安全　喊話賴清德3件事

更多熱門

相關新聞

寶咖咖「很會談」　3字頭地價買進台中港特定區

寶咖咖「很會談」　3字頭地價買進台中港特定區

捷運藍線過關，掀起台中海線房市補漲行情，吸引大批建商搶進購地佈局推案，據最新資料顯示市場派建商寶佳機構以自然人名義砸下總價3.05億元「台中港特定區」商業地，在地業者分析：「區域土地成交曾突破4字頭單價，買家以32.7萬元的價碼購地，相對划算。」

10年漲破60%　南部人喊：買不起透天了

10年漲破60%　南部人喊：買不起透天了

吃平價丼飯　隔壁桌曝超狂友人買5千萬房！

吃平價丼飯　隔壁桌曝超狂友人買5千萬房！

社區一片黑「空屋超多」房價卻狂漲！內行：錢在住

社區一片黑「空屋超多」房價卻狂漲！內行：錢在住

等了19年！台中巨蛋今動工　14期新案單價衝破6字頭

等了19年！台中巨蛋今動工　14期新案單價衝破6字頭

關鍵字：

旅宿業缺工房價調漲觀光署周永暉降價觀光旅館

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面