旅宿業變貴！觀光署長：年底有機會降價　「缺工會反映房價」

▲旅宿業缺工問題產生的成本也反映在房價上。（資料圖／勞發署雲嘉南分署提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光旅館業去年平均房價4660元，比前一年漲了11%，交通部長王國材今(12日)表示國際旅客今年底衝到1200萬人次，填補旅宿業離峰收入後，可討論太高的尖峰房價酌以調整。觀光署長周永暉則表示，預期觀光旅館會有優惠，年底確實有機會降價。不過周也點出，旅宿業缺工問題會反映在房價上。

觀光署昨(11日)公布最新房價統計，觀光旅館業112年平均房價為4660元，較111年平均房價4195元貴了465元，成長11.08%；旅館業112年平均房價2671元，較111年平均房價2479元變貴192元，調漲7.75%；民宿112年平均房價2509元，較111年的2487元增加22元，成長0.88%。觀光署分析，主要是營運成本提高所致，包含電價調漲及產業缺工，新聘員工或加班補足人力帶來成本提高。

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交通部長王國材認為今年底國際旅客達到1200萬大關，彌補的平日離峰收入缺口，將是尖峰房價可以檢討降價時間點。觀光署長周永暉今受訪時表示，如果國際遊客慢慢帶動且分流到平日，且確實有產生效果，市場機制自然會降價。

周永暉指出，11月國外旅客來台會比較多，會與國旅型態錯開，再來是聖誕節，12月第一周還是有點機會衝量，觀光旅館對房價的敏感度，各界都很關心，也會有優惠，年底房價確實是有機會降價。

針對觀光旅館調漲11%，周永暉表示，房價在地方政府逐年調整地價稅、房屋稅下，房價比前一年成長11%，物價會反映在住宿房價上，分析國內旅遊和國外旅行房價，國旅都是假日出遊，出國大部分都是平日，基準點不一樣，因此希望大家平日能夠盡量旅遊，假日也會進行品質控管。

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

周永暉指出，房價調漲其中一個重要因素就是缺工問題，觀光署也已跟勞動部反映旅宿業缺工嚴重，日本旅宿業入住已經延長到下午5點才能入住，退房則提早到上午9點就要退房，代表日本旅宿業需要足夠時間處理房務，至少台灣現在可以3點半就辦理入住，希望台灣旅宿缺工問題可以儘早補足，這問題也會反映在房價要件上。

至於與勞動部爭取旅宿業引進移工，周永暉強調，2月底已經向勞動部提出比較具體的補充事項，包括都市跟偏鄉間旅宿成本是否分開計算，周五前會把這些具體事項分析再提送到勞動部審議。

對於是否引進印度移工，周永暉表示，該案為勞動部統籌，觀光署並沒有預設立場，這件事情並沒有提到。

周永暉強調，目前觀光旅館、一般旅館、民宿價差不太一樣，北中南東也不同，目前北部住房率還算滿高的，6月到9月是很適合在台灣旅遊的時間，希望搭配仲夏節推廣，未來還有跨部會協商，希望台鐵等交通運輸、遊樂區等通盤考量，希望大家一起到台灣玩。