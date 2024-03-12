女騎士闖平交道！過柵欄心慌「棄車逃」列車急停　警：依法究責

▲女騎士將機車停在平交道柵欄內，自己則躲在平交道外等候列車經過。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名婦人10日上午騎機車闖入花玉里鎮榮院平交道內，當時正巧遇到火車將經過，警鈴已響，遮斷器已降下，婦人一時情急竟將機車停在鐵軌和遮斷器之間，自己則躲在平交道旁，由於鐵路偵測系統警示啓動，導致該列車緊急剎停，經熱心民眾協助，將機車移離後才繼續行駛。

分局玉里派出所當天上午近8點半接獲玉里站通報，於玉里鎮榮院平交道有異物入侵，員警到場後未發現有入侵情事。

但經台鐵電務單位提供平交道監視器畫面，發現有一婦人騎乘一台機車，由山側往海側行駛至平交道時，聞警鈴響起、閃光號誌顯示，遮斷器已起降，婦人一時情急，便將機車停於平交道遮斷器內，人躲至平交道旁，致異物偵測告警系統啟動。

▲熱心民眾協助將機車移動至平交道外，讓列車順利駛離。

正要經過的南下第602次列車接受通報後降速暫停於平交道，由一旁熱心民眾將機車移置路旁，列車司機員確認不影響路線行進，列車始續行南下。警方將依法追究婦人相關責任。

鐵路警察局花蓮分局提醒民眾，如在平交道遇車輛故障或受困平交道情形，記得先「按」號誌燈下的緊急按鈕，再「推」離車輛，最後「跑」離平交道，依「按、推、跑」順序處置，以免生命身體傷害及影響鐵路運行。

