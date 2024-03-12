兌現3年之約　雷軍拍板！小米汽車3月28日發布

▲小米CEO雷軍在微博上發文稱，小米汽車SU7將在3月28日對外發布。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

小米CEO雷軍今（12）日在微博上貼文稱，「3月28日，小米SU7正式發布，這是我們的三年之約。」雷軍還在文章中掛保證稱，「如果你想擁有一台車，要有最先進的智能科技，還要有出色的駕駛質感，相信小米SU7將會是你的首選！」

▲小米汽車SU7。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，在3月28日的發布會上，小米汽車售價也將正式揭曉。雷軍12日發布的微博還配上海報顯示，「全國29城，59家門店同步啓動預約。」目前，小米汽車相關渠道已經基本鋪設完成，首批直營店也已經做好迎接汽車到店準備。

雷軍曾在蘋果放棄造車時提到，蘋果退出造車後，蘋果用戶選購智能電動車，小米SU7肯定是最好的選擇，同時，他也在2024大陸全國兩會開議期間透露，「我和同事正在為小米汽車上市做最後的衝刺準備。這段時間，我們進行了大規模的路測，以及在黑河極寒條件下的冬測，從結果看，各方面反饋非常好。」

小米曾在2023年12月舉行小米汽車技術發表會，期間，小米SU7首次公開亮相。據了解，該車型定位C級高性能轎跑，計劃在2024年上半年實現量產上市。記者會還正式公開小米汽車五大核心技術的進展突破，包括電驅、電池、大壓鑄、智能駕駛、智能座艙等關鍵領域，唯獨價格仍保持神秘感，成為外界熱議焦點。