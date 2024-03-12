小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

▲小磨坊的紅辣椒粉被驗出禁用農藥。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

近日蘇丹紅辣椒粉風波鬧得沸沸揚揚！台北市衛生局2月查驗包含辣椒粉及辣椒醬共23件產品，檢驗項目包括蘇丹色素、規定外色素及殘留農藥，6件不符規定產品中有3件產品：「真好家辣椒粉」、「極辣朝天椒」及「泰式辣椒粉」，檢驗結果同時檢出蘇丹色素及殘留農藥；而小磨坊的紅辣椒粉則被檢出殘留農藥。

根據不符合規定名冊中，於家樂福線上購物網所販售的小磨坊「紅辣椒粉」，被驗出不得檢出的克美素；momo購物網販售濟生公司的「匈牙利紅椒粉」驗出克美素，以及二・四地超標；愛美景美店（遠百企業股份有限公司景美分公司）販售濟生公司的「細粉紅辣椒」也檢出克美素。

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▲▼台北市衛生局2月查驗23件市售辣椒粉及辣椒醬，今日公布不合格名單。

此外，在不符合規定名冊中，Pchome24h購物網販售的「真好家辣椒粉」、蝦皮購物網「紀宸商行-南北貨批發」販售的「極辣朝天椒」以及蝦皮購物網「泰菲印越2.0」所販售的「泰式辣椒粉」，3件全被驗出不得檢出的蘇丹三號及克美素。不符規定產品已第一時間移請所轄衛生局溯源及追查流向，並於3月4日發布新聞稿。

北市衛生局指出，針對不符規定產品，已令業者或通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，屬台北市業者，倘經調查違規屬實，將依法處辦。

衛生局也提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法；呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用。