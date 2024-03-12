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A股首個運動品牌股價不到1元　曾經的「中國鞋王」將退市

▲大陸A股首個運動品牌上市公司ST貴人即將退市。（圖／CFP）

▲大陸A股首個運動品牌上市公司ST貴人即將退市。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股上市公司ST貴人因公司股票觸及交易類退市指標，昨（11）日晚間收到上海證券交易所上市公司管理二部下發的《關於擬終止貴人鳥股份有限公司股票上市的事先告知書》。據了解，ST貴人扛著「中國鞋王」的大旗，在2014年1月成為A股市場首個運動品牌，曾一度受到市場追捧，然而，自2015年達到股價歷史高點後便一路下行，再無翻身之日。

▲大陸A股首個運動品牌上市公司ST貴人即將退市。（圖／CFP）

《券商中國》報導，2024年2月1日至2024年3月7日，ST貴人股票連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，根據相關規定，該公司股票已經觸及終止上市條件。

公開資訊顯示，主打「全民品牌」的貴人鳥是一家集運動鞋、服及配套產品研發、生產、營銷於一體的綜合性企業，全盛時期有員工5000餘名、大陸27個省市的區域銷售公司及近5000家品牌專賣店。

不過，自2018年起，業績下滑導致股價不振，ST貴人持續陷入虧損漩渦，連三年虧損額達到6.86億元（人民幣，下同）、10.96億元及3.82億元。經過2021年破產重組，曾一度轉虧為盈，不過，2022年貴人鳥再度虧損941.37萬元，而2023年業績預告顯示，全年淨利潤為-4.85億元，扣非淨利潤為-4.95億元。

曾經的「中國鞋王」運動品牌ST貴人已經觸碰到退市邊緣，截至目前，該公司尚存在控股股東及董事增持計劃未完成、實控人控制企業未向公司返還大額款項等事項。上交所也交付監管工作函，要求ST貴人需履行未竟事項、預留充足資金等，不得損害上市公司利益。

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