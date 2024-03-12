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大陸 大陸焦點 特派現場

3名男童出門玩消失…1天後找到「已遭活埋慘死」！離奇死因曝光

▲▼3名男童出門玩耍後身亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲沙地上有3輛小單車和孩子的衣物。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東潮州近日發生了一起令人痛心的悲劇，3月11日，一則廣東潮州市潮安區走失3名男孩的尋人啟事引發關注。不久，在一個沙地旁，志工找到孩子的單車和衣物。現場影片顯示，當地正下著雨，救援隊連夜冒著雨在現場持續尋找，還出動了挖土機。沙地上有3輛小單車和孩子的衣物，現場還有多輛救護車以及救護人員。

據《瀟湘晨報》報導，網傳3則尋人啟事顯示，3名男孩均在10到12歲，3月10日上午在廣東省潮州市潮安區登塘鎮林媽陂，騎單車外出後至今未歸，希望能有知情者提供線索。

11日上午，潮州弘德尋失志願者聯合會一工作人員透露稱，志願者是10日晚上接到求助，3名男孩一起外出後失聯，志願者們在山上找到了3個人的單車和衣物，但沒有找到人，11日上午下了很大的雨，志願者暫時已撤回。

▲▼3名男童出門玩耍後身亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲官方通報。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

3月11日潮州市潮安區登塘鎮人民政府發布通報，3月10日上午10時多，3名男孩在潮安區登塘鎮林媽陂村結伴外出遊玩，至當晚22時許仍未歸。接報後，相關部門立即組織工作人員開始全力查找、搜救，於11日上午先後在登塘鎮登塘村龍頂山路旁沙體中找到該3名男孩，均經搶救無效死亡。

通報稱，經初步調查，該3名男孩當天上午結伴到登塘鎮龍頂山玩耍時，被沙體掩埋，造成窒息死亡。目前，相關調查和善後工作正在加緊進行中。

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