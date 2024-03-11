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中央加碼6千萬挹注金門醫療　健保署每年補貼點數加計30%

▲金門縣長陳福海去年向總統蔡英文親自面報， 離島醫院經營困境並爭取中央經費挹注。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣長陳福海去年向總統蔡英文親自面報， 離島醫院經營困境並爭取中央經費挹注。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣長陳福海去年向總統蔡英文親自面報，爭取的金門醫院住院案件支付加成提案，衛福部近日召開全民健保給付費用研商會議，會議中通過該案，預估實質挹注超過6千萬元，有效減輕縣府每年醫發基金的支出。

陳福海感謝蔡總統特別重視離島醫療，同時也再次肯定衛生局長蔡建鑫所帶領的團隊提出縝密的計畫後，多次跨海到台北參加陳瑩委員與衛福部召開的協調會，才能獲得這筆新年大紅包，盼各局處要主動積極爭取更多中央資源來減輕地方財政負擔。

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金門縣衛生局長蔡建鑫表示，由於離島醫院營運不易，縣府為保障鄉親醫療權益，長年均編列醫療發展基金支持金門醫院照顧地區居民，經統計每年約要補貼新台幣1億元，對於縣庫影響不可謂不重。

據了解，由於鄉親的醫療需求、健康照護是陳福海最重視的課題與執政重心，基於尋求對財政紀律與醫療資源的改善，去年823戰役紀念儀式活動當天，陳縣長在衛生局長蔡建鑫、縣府秘書王中聖陪同下，親自向總統蔡英文報告離島醫院經營困境相關細節並爭取中央經費挹注，此案在當時即獲得總統首肯並交辦衛福部健保署研議。

此外深耕立法院衛環委員會多年的立法委員陳瑩在接獲陳縣長的協處需求後亦同步在立法院提案支持並由同黨籍洪申翰及賴惠員2位委員共同連署作成附帶決議，期間陳瑩委員更是多次邀請衛福部官員、金門縣府參與討論各種可能推動的方向。

衛生局長蔡建鑫透露，有關醫療費用的爭取相當不易，此案近年來討論爭取許久未果，陳縣長上任後聽取衛生局簡報後找出重點交由該局執行，除了向蔡總統面報爭取，該局團隊蔡其衡科長與縣府秘書王中聖也陸續前往台北參與陳瑩委員召開的協調會。蔡建鑫欣慰的說，經多次折衝後，有幸在中央與地方攜手多方協力下，才能於於全民健康保險署召開「醫療給付費用醫院總額研商議事會議」通過離島地區住院案件支付加成提案。

金門縣衛生局根據健保署的試算顯示，若以金門醫院「住院案件診療項目」依表定點數加計30％來計算，經不重複加總計算，推估健保署每年將增加補貼約61.11百萬點，若以1點值換算1元計算，金門醫院每年收入可額外獲得6111萬元的挹注。

經過綜整後，衛生局近期成功爭取的案件，除了前次陳瑩委員協調提高的「IDS醫療費用補助計畫」以外，陳瑩在立法院提案要求加成「離島醫院健保給付標準」以及編列預算補助「經緊急空中轉診後病危返鄉」等案皆獲得中央的經費補助。其中以「離島醫院健保給付標準加成」案件難度最高，可望降低金門縣政府醫發基金每年補助金門醫院數千萬元的開支。

除了上述陸續通過的補助案，衛生局長蔡建鑫近期也順勢於上周再前往台北向蔡總統團隊遞交「金門醫院第二醫療大樓」、「離島地區救護航空器駐地備勤補助案」等計畫，盼能持續爭取中央資源來完善縣長陳福海照顧鄉親健康、提升金門醫療水平的願景。

對於衛生局團隊持續積極向中央爭取資源，縣長陳福海除了予以肯定外亦表示，金門醫療資源相較於台灣本島是差距甚大，增加金門醫院的收入有助於強化金門整體醫療照顧。同時陳福海也強調，我們持續爭取中央預算並非讓醫發基金退場而是能優化轉型機制，未來任務將落實公共衛生政策推動預防醫學與癌症防治，充實衛生所的功能與人員，針對鄉鎮地區屬性發展醫療特色，充分發揮每一分經費的效力，持續照顧縣民的健康與福祉，營造金門成為幸福健康島嶼。

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