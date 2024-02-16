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紙風車今年將走完368鄉鎮！資金還差千萬⋯劇團：已排行程下決心

▲▼「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」耗費10多年，預計2024走完368鄉鎮演出。（圖／紙風車劇團）

▲「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」走了10多年，預計2024走完368鄉鎮演出。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／台北報導

為了讓更多偏鄉兒童也能欣賞表演，紙風車劇團公益項目之一「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」耗費10多年，歷經台灣風災、全選、疫情等，至今已走遍全台344個鄉鎮演出，預計在今年走完368個鄉鎮！雖然資金缺口還差1千多萬；不過劇團已經排定行程表，展現決心，也持續爭取捐款和各種機會。

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▲孩子們真摯又直接的反應，對演員來說都像瞬間充電般感動。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車從2013年展開「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，以民間捐款來支持，讓遠鄉的孩子們免費欣賞演出；一場場的巡演總是吸引滿滿親子族群闔家觀賞，台下孩子們的歡笑爆棚，讓演員和工作任人員們再累也甘之如飴。

在這10多年來，台灣歷經了風災、選舉、全球疫情⋯等，紙風車表示，工程計畫雖然走得慢，但一直沒有停下腳步；在各界人士持續協助下，至今已完成344個鄉鎮，剩下最後24個鄉鎮，預計在今年2024完成！

不過劇團也坦承，包括鄉鎮款、最後一個離島連江縣的交通運費、紀錄片拍攝⋯等工作，還有高達1千多萬的資金缺口，但已經排定行程表示決心，募款缺口需要大家的支持。

▲紙風車劇團公益演出，獲得民間人士、企業贊助支持。（圖／記者林育綾攝）

368兒童藝術工程一路以來，受到許多在地鄉親、民間企業、神秘人士的支持，像是去年暌違15年重返金門演出，金門5個鄉鎮的捐款多達690人次，是集結許多人的心意，並動用不分區捐款，才凝聚促成！包括出身金門的吳先生、台中蔡先生，還有昇恆昌股份有限公司、財團法人江許笋文教基金會、全聯福利中心、全聯佩樺社福基金會、台灣產物保險文教基金會、領航社會福利慈善基金會、紀念許水鏡先生基金會等，都紛紛因為跟金門的淵源，還有期望回饋社會的理念而出資支持。

▲▼「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」耗費10多年，預計2024走完368鄉鎮演出。（圖／紙風車劇團）

▲「紙風車青少年反毒戲劇工程」也持續了12年。（圖／紙風車劇團）

另外，「紙風車青少年反毒戲劇工程」也持續了12年，從2012年開跑至今已演出958場，即將破千場！今年預計安排85場，除了前進台東、屏東之外，相隔10年將再度前往金門縣，是反毒戲劇工程第一個完成的縣市，為校園圍起一道防毒的安全線。

▲▼「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」耗費10多年，預計2024走完368鄉鎮演出。（圖／紙風車劇團）

▲「紙風車屏東團」預計今年3月在屏東廟口，以傳統歌仔戲「落地掃」的形式演出。（圖／紙風車劇團）

除此之外，2022年起在屏東縣政府支持下，成立「紙風車屏東團」培育屏東熱愛戲劇表演的素人，長期持續的訓練，預計今年3月在屏東廟口以傳統歌仔戲「落地掃」的形式演出！

「紙風車屏東團」全新創作，劇本內容發想以屏東學員的生活經歷、生命的故事為主軸，讓屏東的在地人從戲劇了解家鄉豐富的文化資源與特色，傳達日常生活資訊與知識。表演將以長輩耳熟能詳的歌曲，進行流行45轉的舞蹈編排，搭配現場的即興互動，讓觀眾近距離享受表演藝術樂趣。

「紙風車屏東團」預計3月9日於屏菸1936文化基地，3月16日、17日在屏東鄉鎮萬巒鄉、南州鄉、竹田鄉、東港鎮的廟口或戶外廣場演出5場。

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