竹市府啟動公墓除草作業　提前掃墓方便又安心

▲大坪頂清明期間假日免費接駁車服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

清明節將至，新竹市政府為使市民朋友掃墓便利，竹市殯葬管理所自今年1月起啟動公墓除草作業，貼心為民服務。新竹市長高虹安表示，竹市使用中的公墓共有6座，目前市府已完成5座公墓除草作業，剩餘1座已在收尾階段，預計3月16日前即可全部完成，讓民眾掃墓時更加舒適安全，另也提醒市民朋友提早掃墓，避開連假車潮，更可搭乘大坪頂免費接駁車，省時方便又安心。

高虹安表示，清明祭祖是中華文化重要習俗，掃墓更是親族齊聚一堂，緬懷先人的重要時刻。為協助解民眾掃墓時雜草叢生困擾，市府提前於今年1月初進行公墓除草作業，讓民眾3、4月份掃墓時，看到先人墓旁雜草都已清除完畢，感受到市府為民服務的貼心與用心，更大幅降低民眾焚燒雜草不慎引發火警的危險。

民政處長施淑婷日前視察公墓除草情形時表示，因應客家族群農曆年後開始掃墓的習俗，竹市殯葬管理所自1月初即針對使用中的6座公墓進行割草作業，目前竹市第5、8、11、12、13公墓等5座公墓皆已完工，僅餘第4公墓在收尾階段，預計3月16日前就能全部完成。

民政處表示，為服務掃墓祭祖民眾，市府特別安排在清明節當日，於客雅山第四公墓、南寮第五公墓、元培第八公墓、內湖第十一公墓等4處公墓設置服務中心，免費提供手套、鐮刀、茶水，並設置流動廁所，提供有需要民眾使用。

殯葬管理所長黃坤勝表示，未除草前的公墓雜草叢生，不但遮蔽掃墓民眾的視線，更有踩空的危險，所方全力督促外包廠商儘速完成公墓除草工作，還給民眾安全好走的便道及整潔的墓區。黃所長也提醒，竹市南寮第五公墓於111年6月即公告辦理有主墓遷葬，期限至今年4月30日截止，逾期則由市府代為遷葬，請市民朋友多加注意。

殯葬管理所提醒，今年大坪頂永生園清明祭祀免費接駁及交通管制已提前實施，即日起至4月4日，每周六、日及國定連假共11日，每日7時至14時，提供每15分鐘1車次，設置三姓橋車站、三姓橋路及大坪頂等接駁點。為避免大坪頂永生園交通壅塞，鼓勵民眾多利用免費接駁車，提早前往大坪頂納骨堂祭祀。