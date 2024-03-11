治療兒童發音「臭奶呆」　台科大和國泰醫院首創語音篩檢APP

▲台科大和國泰醫院研發的語音篩檢評估App獲得國家生技醫療產業策進會國家新創獎肯定。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

為改善兒童在成長過程出現語音異常發展，國立台灣科技大學電子系教授阮聖彰團隊與汐止國泰醫院復健科主任塗雅雯團隊合作，開發出全台第1個能夠透過手機快速初篩出兒童語音異常APP，可以提早發現並協助治療兒童發音「臭奶呆」的問題。

阮聖彰表示，「Speech & Sound-SPEAK 慢慢說，語音篩檢評估」APP可免受地域限制，隨時隨地進行評估，為兒童提供早期發現和治療機會，不僅提供初步的篩檢結果，還能提供語言治療師輔助診斷資訊，幫助醫療人員做出更準確的判斷和制定個別化的治療計劃，改善整體治療過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阮聖彰說明，語音篩檢評估APP是透過讓3至7歲兒童念讀字卡，並借助端對端的類神經網路模型，結合文本提供的額外語言特徵，對發音進行分析及評估，區分出正常和異常的發音。

阮聖彰指出，語音異常的孩童若無法提早接受評估及治療，會使得孩童在學科表現或社交互動品質上受到影響，而語音篩檢評估APP也是遠距醫療的其中一環，擺脫兒童因語言治療排隊時間過長、往來醫院舟車勞頓等因素，為偏鄉兒童的發展提供更方便的服務。

國泰醫院語言治療師陳俞瑾指出，語音篩檢評估APP能篩檢出臨床上至少7成的常見語音錯誤類型，並初篩孩童是否有語音異常或語言遲緩的症狀，與專業治療師評估的平均誤差保持在5%以內。此外，與醫院篩檢最大的差異在於，APP可以做前後測比較，用數據化的方式了解孩童的進步程度，未來也會朝向優化模型和建立穩定雲端資料庫的方向達到廣泛使用。