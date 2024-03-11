他買房一次付清「登記在女友名下」　分手後房子歸誰？法院給答案





▲男子花91萬為女友買房分手要求退124萬。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

一名李姓男子是50多歲的外籍人士，與大陸一名小20多歲的張姓女子一見傾心。不久後，兩人確立了戀愛關係，為了穩固愛情，李男在2014年購買了一套房子，並將房屋登記在張女名下。不料，幾年後兩人分道揚鑣，因房子的歸屬鬧上法庭。

據《極目新聞》報導，2014年，李男出資91萬元（人民幣，約新台幣398萬）一次性支付買了一套房子，但當時因其外籍身分不具備購房資格，因此李男將該房屋登記在女友張女名下。

幾年後，兩人分道揚鑣。分手後，李男堅持認為自己是房屋實際權利人，多次要求張女返還該房屋，但遭到拒絕。

李男訴稱，該房屋的購房款、稅費均由自己支付，張女對此事是認可的。張女曾在電話中多次要求不要將房屋掛在她名下，房屋雖登記在張女名下，但本質是代持行為，雙方之間是「借名買房」，房屋實際權利人仍是自己。因此，張女應向自己返還購房款、購房稅及房屋增值部分共計124萬餘元（約新台幣542萬）。

張女辯稱，房屋登記的權利人是自己，房產證也是由自己保管；該房屋所涉及的租賃事宜、水電煤等生活費用都是由自己負責；雙方之間是贈與法律關係；房屋性質屬於小面積的房子，不存在增值的情形。

近日，法院經過調節勸説。最終李男與張女達成調解，房屋仍歸張女所有，她另行補償李男60萬元（約新台幣262萬）。