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路權團體怒吼「退回微罪不檢舉記點」　3／17全台千人快閃街頭抗爭

▲▼行人零死亡推動聯盟3/11舉行記者會，反對政院版道交條例修惡，時力黨主席王琬諭、民眾黨秘書長周榆修出席，表達反對政院道交條例修惡的立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲行人零死亡推動聯盟及不少民間團體將於3月17日全台快閃街頭抗爭。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院通過10項罰鍰1200元以下交通違規不開放檢舉、研擬微罪不記點，並送立院審查。行人零死亡推動聯盟及民團今(11日)開記者會，痛批此舉殘害用路人生命，人命不應能拿來與民怨度量，3月17日將在全台各地號召上千人展開快閃上街頭行動，3月23日更將在立院門口舉辦遊行，要求立院退回草案。

不滿未來微罪不開放檢舉、不記點，今天有超過10個關注交通安全團體召開記者會發出怒吼，要求立法院未來審查法案退回草案。

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行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，日前行政院會強行推過10個違規不檢舉、不記點，包括騎車中使用手機、大車倒車無人指引和不注意行人，以及違規停車在人行道、路口、併排臨停等，聯盟不能接受這些變成常態化行為，不檢舉、不記點侵害弱勢用路人權益，對守法駕駛不公，也變相放任違規，而這些也都會是造成嚴重死傷事故。

陳愷寧指出，去年交通死傷3千多人，受傷53萬人創下新高，交通部沒有檢討改善還要開放更多違規，事實上從數據看到，去年吊扣數根本沒有上升，反而下降1萬多件，減少一半，駕照吊銷數也減少500件，在吊扣、吊銷駕照不嚴重的情況下，不應開放不記點，殘害用路人生命，交通改革勢必會有陣痛期，人命不能拿來與民怨度量。

▲▼行人零死亡推動聯盟3/11舉行記者會，反對政院版道交條例修惡，時力黨主席王琬諭、民眾黨秘書長周榆修出席，表達反對政院道交條例修惡的立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧(中)。（圖／記者湯興漢攝）

陳愷寧指出，民團從去年抗爭迄今，要求交通部改善道路工程設施、規劃路側上下客貨配套、擴大民間參與法案討論，但交通部上周突襲會議中，即便他們會中表達堅決反對，仍一意孤行要將草案送交立法院審查，既然對話沒有效果，他們只好走上街頭，3月17日上午10點將號召超過千人全台各地快閃，將在台北、桃園、新竹、台中、高雄、台南、雲林等各縣市展開街頭行動，另3月23日將立院門口舉辦集會遊行，盼立委能擋下不合理法案。

行人零死亡推動聯盟也提出5大訴求，包括道路工程要改善、配套措施要規劃、駕訓教育要改革、交通執法要加強、退回修法草案。

下一代學生行人路權聯盟副召集人巫愷政表示，行政院上周通過交通罰鍰1200元以下違規禁止民眾檢舉，也不記點，為全國違規魔人開一大後門，交通部稱臨停是微罪後，諷刺的是，士林區就發生一位代課老師為閃躲併排停車小貨車喪命，「難道在交通部眼裡，這些因違規慘死路上的生命比違規人的錢包重要？每年路上多少人因這些微罪傷亡？」呼籲民眾3月17日參與快閃街頭行動。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜則表示，我國交通事故死亡連續兩年突破3千人，人命一個都不能少，交通部竟然要推違規不處罰、不記點，「誰能保證違規微罪不會釀禍、不會出人命，交通部長王國材你醉了嗎？」違規記點不容打折，違規記點是汰除不適任駕駛制度。

▲▼行人零死亡推動聯盟3/11舉行記者會，反對政院版道交條例修惡，時力黨主席王琬諭、民眾黨秘書長周榆修出席，表達反對政院道交條例修惡的立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟。（圖／記者湯興漢攝）

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟則表示，身障者走出家門、走入社會，有許多障礙要克服，微罪不罰可能會影響平常生活，包括人行道旁斜坡常常被違停，微罪不罰會讓身障者失去救濟機會，很容易無法出門，譬如搭公車，公車專用區常被違規駕駛違停，影響到公車無法停靠，身障者就無法搭公車，身障停車格更常被冒用占用，連檢舉行政救濟手段都無法幫忙，身障者未來出門會更加困難。

台灣民眾黨秘書長周榆修痛批，只有飯桶、笨蛋政府才會讓人民站在街頭上談交通，「台灣現在有足夠避車彎和停車空間嗎？錢去哪裡，1200元以下交通違規不檢舉修法，看到把影響身障者停車權益部分也納入，可以看到政府的兩光和不認真」，民眾黨不會放任修法通過。
 

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