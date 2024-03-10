蛋價差很大！去年蛋荒「今年過剩」　產業界：錯估禽流感疫情

▲去年全台大缺蛋，今年同期雞蛋卻過剩，產業界認為政府錯估禽流感疫情。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋買氣持續低迷，台北市蛋商公會兩波降價，蛋價大降6元，目前產地價每斤36.5元、批發價46元，來到近兩年低點。反觀去年同期，全台大缺蛋，消費者得排隊買蛋，蛋價站上歷史新高，市場甚至出現每斤要價百元的白蛋。去年蛋荒、今年過剩，讓消費者也霧裡看花，產業界分析，政府錯估禽流感疫情嚴重性，以及在錯的時機大量進口雞蛋和種雞，才導致產銷失調，也引發消費者信心危機。

受農曆春節假期休市影響，年後買氣持續疲弱，全台各地蛋商都面臨賣壓，急向工會反映「雞蛋堆到賣不完」，甚至有禽場沒有蛋商要收蛋，北市蛋商公會近期兩波降價，蛋價大降6元忙促銷。但公會理事長林天來也坦言，隨著天氣轉熱，還有降價空間，預估清明節前蛋價會降更多。

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去年蛋荒、今年雞蛋過剩，有雜糧行業者說，近日有不少消費者反映，「怎麼去年跟今年差這麼多」。一名產業界人士分析，農業部誤判禽流感疫情，以及沒拿捏好進口雞蛋和種雞的時機，才會導致產銷大亂，進口蛋之亂也擊潰消費者信心。

該名產業界人士說，早在2022年6月，產業界就提醒官方，國際局勢、禽流感疫情嚴重，恐面臨缺蛋危機，但當時的農委會反應慢半拍，結果入秋後，禽流感野火燎原，一發不可收拾，直到去年3月才宣布啟動進口雞蛋專案，後來又大量進口種雞，當時已到蛋荒尾聲，後來因進口蛋爭議接連爆發，引發消費者恐慌、學校營養午餐禁用液蛋，逐步從「蛋荒」走向「剩蛋」窘況。

該名產業界人士批評，去年農曆年前無蛋可賣時，官方反應慢半拍，不做緊急應對，導致全台出現歷史性蛋荒，等到去年5月蛋荒都過了，卻還在進口雞蛋、大量開放種雞，結果非但不是亡羊補牢，反而是矯枉過正，今年疫情不嚴重了、種雞多了、產量大幅提升，結果變成供過於求。他並預期，4月後雞蛋會越來越難賣，零售價可能會跌破40元。

林天來也說，一次全台大蛋荒，讓官方記取教訓，急忙進口雞蛋、大規模進口種雞，現在新雞陸續投產，產量大幅提升，加上禽流感疫情不嚴重，蛋雞就算染疫，也不一定會致死，過了2、3周痊癒後繼續投產，現在只能呼籲產地盡量減產，避免價格崩盤。

對此，農業部畜牧司副司長李宜謙回應，去年國內及國際間因面臨高病原禽流感的影響，國內雞蛋供應嚴重短缺，今年國內疫情相對紓緩，雞蛋生產順利且正常，並無過剩情形，強調目前產量屬正常的供應數量。