　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國家運科中心成立半年「連官網都沒有」　立委批選前急掛牌

▲教育部次長林騰蛟到立院備詢。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部次長林騰蛟到立院進行國家運科中心專案報告。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為將運動科學導入國手培育，提升國際賽事成績，政府成立國家運動科學中心（運科中心），去年9月揭牌，今年1月正式營運。立委洪孟楷、萬美玲今在立院質詢，2024巴黎奧運即將登場，運科中心已上路3個多月卻連官網也沒有，員額人數也尚未編列完成，甚至運科大樓也還在籌建中，根本百廢待舉，質疑是為了選舉急掛牌。

立院教育文化委員會今邀請教育部列席就「國家運動科學中心如何協助運動選手，提升參加國際競賽成績之具體作為」進行專題報告並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪孟楷質詢指出，現在上網打「運科中心」會顯示「國訓中心運科處」，運科中心已經正式營運3個多月，卻連官網也沒有，正式編制100個員額，今年卻僅編列53個員額，連員額人數也沒編滿，質疑運科中心要怎麼成為選手後盾，在國際賽事奪牌。他並指出，巴黎奧運只剩半年，國訓中心執行長卻在陣前換將，質疑奧運備戰進度。

萬美玲指出，運科中心去年9月大張旗鼓揭牌，但相關的儀器設備還在建構階段，甚至運科大樓要到2029年才完工，根本百廢待舉，質疑去年只是為了總統大選急掛牌，選後才急忙趕進度。

國家運動科學中心黃啟煌執行長表示，目前運科中心以組建營運團隊及營運準備工作為首要推動項目，強調是建構的過程，相關設備、員額會慢慢增列完成，官網預計這個月底前可以上線。

針對距離巴黎奧運不到半年，培育國手的國訓中心卻在陣前換將，原執行長李文彬被撤換，由國立體育大學教授龔榮堂接任。教育部次長林騰蛟回應，李文彬是去年底自動請辭，指已完成階段性任務，至於巴黎奧運備戰工作是持續性的工作，一直都有在做，不受執行長更換影響。

ET快訊
單親媽撞倒女騎士嚇壞　誤踩油門把她輾死
幫NONO受害女「付百萬律師費」！　他揭官司進度：今年有得打
獨／1歲童「被餵廚餘綁成木乃伊」慘死　保母姊妹曝光
知名補習班狼師猥褻女學生！　次數達上百次
快訊／《奧本海默》奪最佳影片！　拿回7大獎成大贏家
快訊／艾瑪史東二度封后！　《可憐的東西》奪最佳女主角
約翰希南全裸上台「突拿掉檔板」　大尺度漏網照曝
快訊／《奧本海默》諾蘭拿最佳導演獎！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立委批蘇丹紅延燒「還讓選手吃椒麻雞」　教育部：自製生辣椒

北市5魔人檢舉10萬件！駕駛團體批無助安全　喊話賴清德3件事

感冒吃藥竟罹罕見「史蒂芬強森症」　台中男全身皮肉分離潰爛

路權團體怒吼「退回微罪不檢舉記點」　3／17全台千人快閃街頭抗爭

一堆車主遇過！路邊停機車「一見磁石鎖崩潰」　衰噴300元氣死

童年10項才藝沒用！他反推「這5項常用到」：課本知識反而沒用處

國家運科中心成立半年「連官網都沒有」　立委批選前急掛牌

吃不完好市多肉鬆蛋糕？她神操作「比原本好吃」：變像冰淇淋

「我世新主播」全國主播大賽　尋找隱藏校園主播新星

中央加碼6千萬挹注金門醫療　健保署每年補貼點數加計30%

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

立委批蘇丹紅延燒「還讓選手吃椒麻雞」　教育部：自製生辣椒

北市5魔人檢舉10萬件！駕駛團體批無助安全　喊話賴清德3件事

感冒吃藥竟罹罕見「史蒂芬強森症」　台中男全身皮肉分離潰爛

路權團體怒吼「退回微罪不檢舉記點」　3／17全台千人快閃街頭抗爭

一堆車主遇過！路邊停機車「一見磁石鎖崩潰」　衰噴300元氣死

童年10項才藝沒用！他反推「這5項常用到」：課本知識反而沒用處

國家運科中心成立半年「連官網都沒有」　立委批選前急掛牌

吃不完好市多肉鬆蛋糕？她神操作「比原本好吃」：變像冰淇淋

「我世新主播」全國主播大賽　尋找隱藏校園主播新星

中央加碼6千萬挹注金門醫療　健保署每年補貼點數加計30%

愛爾達今起競價拍賣　拍賣底價45.45元

立委批蘇丹紅延燒「還讓選手吃椒麻雞」　教育部：自製生辣椒

NVIDIA持續飆漲　加拿大退休金基金增持37萬股

NCC槓中天15連敗！　陳雪生嗆「砍預算」：你們自己出訴訟費

北市5魔人檢舉10萬件！駕駛團體批無助安全　喊話賴清德3件事

蔡明彥指TikTok有2資安風險　「會連動到國安問題」

NET再登報「招標條件最優」！基隆市府酸：國文最高要求當第1

日本岸田內閣支持率再創新低　慘跌剩20.1%！

奧斯卡亮點「狗狗梅西台下鼓掌」！　動圖全球瘋傳…歪頭POSE萌爆

樹林火災濃煙飄散6地注意！　侯友宜提醒：避免戶外長時間逗留

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

鋒面今掃全台！午後雨加大　恐跌破10℃時間曝

義大利正妹來台環島　曬「全裸美背」驚現紅一片

林襄暴瘦！皮包骨照嚇壞一堆人　本人驚恐回應了

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

婆婆「送那麼多食物」給娘家！媳忍住

今龍抬頭「神龍加持」12生肖運勢曝　2招簡單開運

滷味沒標價「2盤收580元」　老闆：誤會啦

更多熱門

相關新聞

唐嘉鴻體操世界盃　3站完賽積分第1

唐嘉鴻體操世界盃　3站完賽積分第1

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃巴庫站暨巴黎奧運資格賽單槓決賽，以總分14.200分名列第5，但前3站結束後積分總排名仍高居第1，拿到奧運門票機率很高，賽後師徒倆相擁而泣。

奧運拳擊世界資格賽　黃筱雯16強止步

奧運拳擊世界資格賽　黃筱雯16強止步

法國公開賽止步4強　戴資穎發聲了

法國公開賽止步4強　戴資穎發聲了

奧運百年後重返巴黎　將迎接嶄新面貌

奧運百年後重返巴黎　將迎接嶄新面貌

工作壓力大...奧委會專案經理持刀自殘送醫

工作壓力大...奧委會專案經理持刀自殘送醫

關鍵字：

運動科學中心國家運動科學中心運科中心培育國手巴黎奧運

讀者迴響

熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

奧斯卡名單／《奧本海默》大贏家

她「一直喊好累」…半年後心臟衰竭！醫曝有6徵兆別拖了

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

殯葬大亨朱國榮2.5萬公里大逃亡　帶嫩妻落腳莫斯科

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面