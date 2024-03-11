國家運科中心成立半年「連官網都沒有」　立委批選前急掛牌

▲教育部次長林騰蛟到立院進行國家運科中心專案報告。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為將運動科學導入國手培育，提升國際賽事成績，政府成立國家運動科學中心（運科中心），去年9月揭牌，今年1月正式營運。立委洪孟楷、萬美玲今在立院質詢，2024巴黎奧運即將登場，運科中心已上路3個多月卻連官網也沒有，員額人數也尚未編列完成，甚至運科大樓也還在籌建中，根本百廢待舉，質疑是為了選舉急掛牌。

立院教育文化委員會今邀請教育部列席就「國家運動科學中心如何協助運動選手，提升參加國際競賽成績之具體作為」進行專題報告並備質詢。

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洪孟楷質詢指出，現在上網打「運科中心」會顯示「國訓中心運科處」，運科中心已經正式營運3個多月，卻連官網也沒有，正式編制100個員額，今年卻僅編列53個員額，連員額人數也沒編滿，質疑運科中心要怎麼成為選手後盾，在國際賽事奪牌。他並指出，巴黎奧運只剩半年，國訓中心執行長卻在陣前換將，質疑奧運備戰進度。

萬美玲指出，運科中心去年9月大張旗鼓揭牌，但相關的儀器設備還在建構階段，甚至運科大樓要到2029年才完工，根本百廢待舉，質疑去年只是為了總統大選急掛牌，選後才急忙趕進度。

國家運動科學中心黃啟煌執行長表示，目前運科中心以組建營運團隊及營運準備工作為首要推動項目，強調是建構的過程，相關設備、員額會慢慢增列完成，官網預計這個月底前可以上線。

針對距離巴黎奧運不到半年，培育國手的國訓中心卻在陣前換將，原執行長李文彬被撤換，由國立體育大學教授龔榮堂接任。教育部次長林騰蛟回應，李文彬是去年底自動請辭，指已完成階段性任務，至於巴黎奧運備戰工作是持續性的工作，一直都有在做，不受執行長更換影響。