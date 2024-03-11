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東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯...偵查隊長嚇壞

▲▼鬼,靈異,恐怖,女鬼,幽靈,驚悚（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲少女的身體從天花板倒掛下來。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／CTWANT

警察平時經常處理社會案件，難免遇上科學難以解釋的詭異現象。資深社會記者戴志揚回憶，自己過去跑一則車禍案件，曾聽說屏東東港警分局的偵查隊長及小隊長接連撞鬼，嚇得隊長趕緊找專家鎮煞，靈異現象才逐漸平息，後來得知亡魂或許只是想透過靈異方式顯現，催促警方趕緊讓案件真相水落石出。

戴志揚透露，東港警分局當時正在處理一起5人死亡的嚴重車禍，偵查隊長某天深夜剛上完廁所，洗完臉後一抬頭，竟從前方的鏡中看見一名少女的腦袋，原以為是自己一時眼花，誰知當他定晴一看，驚見少女的身體從天花板倒掛而下，目光死死地盯著他，當場嚇了一大跳，心想「是不是有人要伸冤？」

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事情還沒完，戴志揚表示，「他們隊裡的一個小隊長，晚上深夜勤回家，要倒車出那個車庫的時候，結果看到後面有一輛他從未見過、很古老的福特轎車」，當時該輛轎車竟以懸浮的姿態飄在半空中，隨後便靜止不動，擋住了小隊長的前方去路，嚇得他連忙把音樂調到最大聲壯膽，而「幽靈車」也逐漸消失。

經歷此事後，小隊長驚魂未定地向偵查隊長報告，這才發現2人不約而同碰到靈異事件，「隊長趕快找人來鎮煞，然後買了很多的小榕樹盆栽，放在分局的各個辦公桌上，還有角落」。戴志揚說明，因為榕樹容易聚陰，所以法師藉此先讓冤魂聚在一處，再一併進行超度。

奇怪的是，分局先前發生的種種靈異現象，在法師作法後逐漸平息。戴志揚提到，聽說這些冤魂就是當時車上的死者，祂們並沒有惡意，或許只是想透過類似方式催促警方，希望他們趕緊將案件真相釐清，早日得到安息。

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