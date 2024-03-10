美國總統大選牽動兩岸緊張情勢？　國安局長蔡明彥明赴立法院報告

▲國安局長蔡明彥。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會11日邀請國安局長蔡明彥就「因應中國兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」進行專題報告。根據書面報告內容，中國加強「國際一中」格局外，也藉由軟硬兩手策略，對台灣進行「壓拉操作」。

根據報告內容，中共兩會的大陸政策走向，是全力服膺習領導權威，從中共全國「兩會」修訂《國務院組織法》，強化「以黨領政」的法理基礎；同時，也取消30年來總理記者會慣例。因此，各方認為，中國政治更加封閉，進一步強化習「一人獨尊」與黨的全面控制，惟此恐縮減政策彈性，增添施政不可預測性。

另外，中共兩會與對台工作會議的對台政策，多強調「一中、反獨、促統」基調，鞏固「國際一中」、「反外力干涉」的重要性，尤其關注美國大選前台美關係的進展，加大防範涉台的外部風險。

在國際與兩岸的評估上，國安局報告指出，美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普，都會為中國帶來挑戰，這是美國兩黨共識，「故無論何人當選美國總統，友台制「中」政策不致大幅改變」。

國安局指出，美大選將至之際，中共會持續藉由硬軟兩手策略對台進行壓拉操作。首先在施壓方面，除軍事威懾、外交打壓、經濟脅迫外，也可能逐步增加法律作為，炒作兩岸管轄權爭議，意圖改變台海現狀。而對台拉攏部分，國安局表示，中共將延續去年對台廣泛交流政策，邀台灣各階層團體赴陸，並伺機操作統戰分化，以形塑對其有利的兩岸形勢。

在中國的軍事方面，國安局報告表示，在中國經濟難解之下，仍挹注高額軍費加速建軍備戰，尤其年來頻運用軍事、灰帶手段在第一島鏈周邊強勢「維權」、干擾外軍活動，並積極外擴戰訓場域，同時與俄開展海空聯演聯巡、軍科合作，意圖改變印太區域現狀，增添地緣戰略風險。

總體而言，國安局表示，中共將強化兩岸局勢主導權，利用美中對話，凸顯對台立場的底線，以穩顧涉台的外部環境；另外，透過政治、經濟、軍事、灰色地帶、認知作戰等威脅，改變台海現狀，影響台灣政府的政策走向。