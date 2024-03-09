勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」　粉專驚：根本就是話術

▲勞斯萊斯車主稱，不會向貨車駕駛求償。（圖／記者林東良翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（9日）國道發生一起貨車撞豪車的意外，甚至烏龍外傳，2088萬勞斯萊斯駕駛為全聯創辦人林敏雄，事後全聯澄清是不實訊息。知名粉專《翻轉國道交通違規》曝這起車禍後續，車主不會向肇事者求償，一切交由保險公司處理，讓小編笑虧，「聽起來好像很大器，但這根本就是話術啊！」

粉專《翻轉國道交通違規》看到這起追撞意外，直喊「這下『吃力』啊！職業駕駛真識貨，專挑貴的撞」，但總之人平安沒事就好，活著才能賠錢，同時希望大車駕駛超額險保額夠高，「不然就GG思咪達，提早實現另類財富自由，一夜至『負』」。

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▲要價2088萬勞斯萊斯車尾遭撞爛 。（圖／翻攝記者爆料網）

同時，《翻轉國道交通違規》也曝後續進度，車主說不會向肇事者求償，一切交由保險公司處理，但反讓小編直呼，「聽起來好像很大器，但這根本就是話術啊！車輛維修後，由保險公司支付維修費用，保險公司再向肇事者求償，這叫代位求償啊」。

底下網友熱議，「繼續貼啊！一定貼車貼的有習慣了」、「保險公司付修車費用，然後再跟肇事者求償」、「其實八成都是沒保持安全距離」、「要趕快脫產逃命囉」、「這台也變事故車了，還有折價賠償」、「這下子整台車子報廢了」。