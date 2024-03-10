　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奶粉罐藏海洛因闖關逃半年　 大甲媽顯靈！警拜完超商巧遇逮人

▲以王姓男子為首走私販毒集團，將海洛因毒品藏匿在成人奶粉罐中。（圖／航空警察局提供）

▲以王姓男子為首走私販毒集團，將海洛因毒品藏匿在成人奶粉罐中。（圖／航空警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

以王姓男子為首的走私販毒集團，將海洛因毒品藏匿成人奶粉罐中自泰國運輸來台，王嫌為鬆懈海關的戒心，從去年起以真品奶粉「試車」多次後，於去年10月闖關，但14.549公斤毒品卻悉數為警方查獲，取貨的同夥施、楊2人則衝撞圍捕警車後逃逸。王嫌流竄南北逃亡半年，直至警方專案小組行經大甲鎮瀾宮時成員默念媽祖保佑，就在附近超商買水時「巧遇」逃亡的施嫌購買食物果腹，遂一擁而上予以逮捕，再循線把藏匿汽車旅館、躱在汽車行李廂近1小時的王男逮捕。

▲奶粉罐的外觀及內裝鋁箔、湯匙、拉環扣等，都製作相當精美與實品無異。（圖／航空警察局提供）

▲奶粉罐的外觀及內裝鋁箔、湯匙、拉環扣等，都製作相當精美與實品無異。（圖／航空警察局提供）

航空警察局與財政部關務署台北關在去年10月間，查獲一批自泰國以「雅培安素」奶粉罐夾藏14.549公斤的第一級毒品海洛因，市值高達數千萬元，遂成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。經調查發現，該走私販毒集團使用銀髮族最常食用的「雅培安素奶粉」營養補充品，將海洛英充當奶粉於罐中自泰國運輸來太台，專案小組查獲時發現奶粉罐的外觀及內裝鋁箔、湯匙、拉環扣等，都製作相當精美與實品無異，真假難辨。王姓主嫌為讓闖關順利，自112年起已「試車」多次，藉由批次進口大量與本案外觀相同之真實奶粉，企圖鬆懈關口查緝人員戒心。

▲▼經過半年追捕在大甲鎮潤宮附近巧遇嫌犯進而一舉逮捕。（圖／航空警察局提供）

▲▼經過半年追捕在大甲鎮潤宮附近巧遇嫌犯進而一舉逮捕。（圖／航空警察局提供）

▲▼經過半年追捕在大甲鎮潤宮附近巧遇嫌犯進而一舉逮捕。（圖／航空警察局提供）

專案小組鎖定負責出面領貨之施、楊等人，欲當場執行拘提時，遭到施嫌開車惡意衝撞警方後逃逸，王姓主嫌見東窗事發，擔心共犯施嫌落網後會供出其犯罪事證，遂強迫與其連夜逃亡。期間王姓主嫌以其經營二手車轉賣行業優勢，逐日替換不同名貴車輛展開一連串南下、北上逃亡生涯。

專案小組經過長期不眠不休查緝下已疲於奔命，惟仍無法順利掌握嫌犯行蹤，在執行區域搜索犯嫌可疑藏匿地點時，行經大甲鎮瀾宮，專案小組成員心中默念媽祖保佑，豈料在媽祖冥冥指引下，竟然於鎮瀾宮附近便利超商買水時，巧遇衝撞警方之施嫌，當場予以逮捕，又循線在其藏匿之汽車旅館，將因驚嚇而躲藏於轎車後行李廂近1小時之王嫌，全數緝捕歸案。

ET快訊
1年被跟蹤狂拍209次！　正妹崩潰提告
19歲兒棄大學考警專　母載他補習「車遭壓成一團廢鐵」
26歲AV女優過世！　身家3100萬
快訊／男遭112cm魚刀猛砍　大量失血送醫
台旅行團「10多人寶特瓶裝水」！　清水寺大排長龍
香港驚悚命案！　「玻璃罐泡2嬰屍」照片曝光
除濕機使用前必檢查「1功能」！　故障恐火災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1年被跟蹤狂拍209次！正妹崩潰提告　61歲阿伯判決出爐

台中恐怖車禍母子重傷！懂事兒想棄大學考警專　母載他補習遇劫

快訊／鄰居口角！澎湖男遭112cm魚刀猛砍　大量失血送醫搶救

快訊／湖口工廠火警　磚造混鐵皮建築全面燃燒

男大生「冒充調查官」回母校演講！內容太浮誇破功　下場出爐

奶粉罐藏海洛因闖關逃半年　 大甲媽顯靈！警拜完超商巧遇逮人

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

抓毒辣椒粉源頭！他創10公司從大陸農村進口　6年前就檢出蘇丹紅

駕駛被攔開窗飄酒味　裝配合再加速撞警！2原因獲緩刑

新北2賊開贓車跨3縣市行竊　遭圍捕狂奔「紅內褲全露」遭壓制

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

1年被跟蹤狂拍209次！正妹崩潰提告　61歲阿伯判決出爐

台中恐怖車禍母子重傷！懂事兒想棄大學考警專　母載他補習遇劫

快訊／鄰居口角！澎湖男遭112cm魚刀猛砍　大量失血送醫搶救

快訊／湖口工廠火警　磚造混鐵皮建築全面燃燒

男大生「冒充調查官」回母校演講！內容太浮誇破功　下場出爐

奶粉罐藏海洛因闖關逃半年　 大甲媽顯靈！警拜完超商巧遇逮人

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

抓毒辣椒粉源頭！他創10公司從大陸農村進口　6年前就檢出蘇丹紅

駕駛被攔開窗飄酒味　裝配合再加速撞警！2原因獲緩刑

新北2賊開贓車跨3縣市行竊　遭圍捕狂奔「紅內褲全露」遭壓制

陸醉男打開飛機艙門被「秒關」　空姐顫抖音問：為何要打開！

不輸超跑！6輛歐洲進口大卡車迎娶　4千萬禮車隊有夠搶眼

玉山下冰霰「積雪1公分」　氣象署：明鋒面通過全台有雨

1年被跟蹤狂拍209次！正妹崩潰提告　61歲阿伯判決出爐

《寶可夢》活動訓練家湧台南　合作早餐店業績漲兩成

小丸子聲優TARAKO罹病「輪椅照」曝！工作人員：她在醫院仍願配音

MIKIMOTO箭形珠寶傳遞好運　可調節鍊墜疊搭最時髦

台中恐怖車禍母子重傷！懂事兒想棄大學考警專　母載他補習遇劫

騾子肚子遭「開洞點火」　獸醫解釋：治療脹氣

高雄首家「31冰淇淋」地點曝光　網：竟然不是漢神巨蛋

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

社會熱門新聞

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控　休旅車遭「壓成鐵餅」

逢甲牛排屋深夜火警！2人被救出1人燒傷

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

交往1天做過就分手　男賠150萬換緩刑

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

逃劫男大生還原！目睹砂石車下坡「開很快」壓扁休旅車

男逛好市多出事了！上廁所被撞送醫

網美打卡點貼心鋪石板…遊客驚：是墓碑

即／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏

妻子忙工作搬回娘家　丈夫卻抓包她出軌同事

台商創10公司進口辣椒粉　6年前就檢出蘇丹紅

即／撞丟丟妹男友狂毆！2嫌羈押禁見

更多熱門

相關新聞

奶粉罐裝5千萬毒「航空包裹寄台」3人被逮

奶粉罐裝5千萬毒「航空包裹寄台」3人被逮

財政部關務署台北關人員去年10月間，在桃園國際機場物流區發現一批包裹有異狀，開箱後查出有18罐奶粉夾藏第一級賭品海洛因，同時發現另一批包裹也有類似狀況，總計查出淨重14378.74公克、純質淨重9798.33公克，黑市價格粗估近5000餘萬元，航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，警方循線在台中市查獲楊姓、王姓與施姓3名男子到案；檢方調查後依運輸第一級毒品及懲治走私條例將3人提起公訴。

假借修船進高雄港　走私香菸2千箱逾7千萬

假借修船進高雄港　走私香菸2千箱逾7千萬

台男大生「假扮和尚」運毒　成田機場遭逮

台男大生「假扮和尚」運毒　成田機場遭逮

大甲媽九天八夜遶境日期出爐

大甲媽九天八夜遶境日期出爐

鑰匙殼「藏黃金」闖海關失敗

鑰匙殼「藏黃金」闖海關失敗

關鍵字：

鎮瀾宮大甲媽祖顯靈海洛因走私

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

爆熱戀小12歲金高恩！GD出道17年罕見回應

啦啦隊正妹私接案「遭封殺」！小帆9年委屈全說了

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面