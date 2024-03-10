奶粉罐藏海洛因闖關逃半年　 大甲媽顯靈！警拜完超商巧遇逮人

▲以王姓男子為首走私販毒集團，將海洛因毒品藏匿在成人奶粉罐中。（圖／航空警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

以王姓男子為首的走私販毒集團，將海洛因毒品藏匿成人奶粉罐中自泰國運輸來台，王嫌為鬆懈海關的戒心，從去年起以真品奶粉「試車」多次後，於去年10月闖關，但14.549公斤毒品卻悉數為警方查獲，取貨的同夥施、楊2人則衝撞圍捕警車後逃逸。王嫌流竄南北逃亡半年，直至警方專案小組行經大甲鎮瀾宮時成員默念媽祖保佑，就在附近超商買水時「巧遇」逃亡的施嫌購買食物果腹，遂一擁而上予以逮捕，再循線把藏匿汽車旅館、躱在汽車行李廂近1小時的王男逮捕。

▲奶粉罐的外觀及內裝鋁箔、湯匙、拉環扣等，都製作相當精美與實品無異。（圖／航空警察局提供）

航空警察局與財政部關務署台北關在去年10月間，查獲一批自泰國以「雅培安素」奶粉罐夾藏14.549公斤的第一級毒品海洛因，市值高達數千萬元，遂成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。經調查發現，該走私販毒集團使用銀髮族最常食用的「雅培安素奶粉」營養補充品，將海洛英充當奶粉於罐中自泰國運輸來太台，專案小組查獲時發現奶粉罐的外觀及內裝鋁箔、湯匙、拉環扣等，都製作相當精美與實品無異，真假難辨。王姓主嫌為讓闖關順利，自112年起已「試車」多次，藉由批次進口大量與本案外觀相同之真實奶粉，企圖鬆懈關口查緝人員戒心。

▲▼經過半年追捕在大甲鎮潤宮附近巧遇嫌犯進而一舉逮捕。（圖／航空警察局提供）

專案小組鎖定負責出面領貨之施、楊等人，欲當場執行拘提時，遭到施嫌開車惡意衝撞警方後逃逸，王姓主嫌見東窗事發，擔心共犯施嫌落網後會供出其犯罪事證，遂強迫與其連夜逃亡。期間王姓主嫌以其經營二手車轉賣行業優勢，逐日替換不同名貴車輛展開一連串南下、北上逃亡生涯。

專案小組經過長期不眠不休查緝下已疲於奔命，惟仍無法順利掌握嫌犯行蹤，在執行區域搜索犯嫌可疑藏匿地點時，行經大甲鎮瀾宮，專案小組成員心中默念媽祖保佑，豈料在媽祖冥冥指引下，竟然於鎮瀾宮附近便利超商買水時，巧遇衝撞警方之施嫌，當場予以逮捕，又循線在其藏匿之汽車旅館，將因驚嚇而躲藏於轎車後行李廂近1小時之王嫌，全數緝捕歸案。