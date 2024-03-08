假借修船進高雄港走私七星、峰香菸　查扣2千箱市價超過7千萬

▲高雄地檢署、海巡專案小組查獲走私香菸7萬多條，市價7千萬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署今年初接獲海洋委員會海巡署通報，疑有大陸籍人士駕駛雜貨船載運走私菸來台，立即組成專案小組積極偵辦，今年1月5日專案小組前往高雄市旗津區一家造船廠進行搜索，在雜貨船密艙內查獲各類走私菸將近2000箱、9萬7385條，合計市價超過7000萬元，並帶回大陸籍俞姓船長、船員共8人，經過追查，又查出負責接應的台灣簡姓男子，檢察官後續偵辦後，今（8）日依違反菸酒管理法將6名大陸籍船員、2名緬甸籍船員及簡男提起公訴。

▲高雄地檢署、海巡專案小組查獲走私香菸7萬多條，市價7千萬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄地檢署今年初接獲線報，指有走私集團想趁農曆新年期間香菸大受歡迎的時機，走私香菸來台大賺一筆，於是指派民生專組主任檢察官莊玲如、檢察官李侑姿指揮海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊、偵防分署高雄及鳳山查緝隊、艦隊分署第五海巡隊、內政部警政署高雄港務警察總隊刑事警察隊、財政部關務署高雄關等單位組成專案小組積極偵辦。

▲高雄地檢署、海巡專案小組查獲走私香菸7萬多條，市價7千萬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組1月5日前往高雄市旗津區某造船廠進行搜索，在雜貨船密艙內查獲各類走私菸將近2000箱、總計9萬7385條，市價估計超過7000萬元，並帶回大陸籍船長、船員共8人訊問。

▲高雄地檢署、海巡專案小組查獲走私香菸7萬多條，市價7千萬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方追查，大陸籍的俞姓男子是多哥籍「順風號」雜貨船的船長，他佯稱「順風號」雜貨船出現故障，再由台灣的簡姓男子出面，負責辦理修船的船隻入港事宜後，安排「順風號」在去年12月30日凌晨2時許，由高雄外海進入高雄港，私菸則藏匿在密艙內再以鐵板封艙，船隻入港後即停靠在高雄市旗津區某造船廠，準備伺機將走私香菸運出，但隨即遭專案小組查獲。

專案小組查出，這批私菸包括日本七星、峰等知名香菸，數量相當可觀，檢察官後續偵辦後，在今日偵結，依違反菸酒管理法將俞姓船長等9人提起公訴，2000箱私菸則聲請法院宣告沒收。