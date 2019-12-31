公路總局打造「生態永續」　阿里山公路榮獲景觀大獎

▲ 『阿里山公路景觀營造台18線85k~95k』獲頒2019第七屆台灣景觀大獎～環境設施類「優質獎」。（圖／五工處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華民國景觀學會日前於台北市萬華區西本願寺樹心會館，舉辦「2019第七屆台灣景觀大獎」頒獎典禮，公路總局第五區養護工程處由陳錫恩副處長出席代表領取環境設施類「優質獎」。此次得獎路段結合了生態與人文，主辦單位期待國人同來鑑賞這條以在地文化藝術融入之生態景觀公路，用心領會臺灣之美。

「台灣景觀大獎」是由中華民國景觀學會為表揚傑出國內景觀作品對國家社會所作之貢獻，並協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞（如：IFLA AWARD），特予舉辦國內景觀規劃設計案徵選，徵選類別共計7類，公路總局參加「環境設施類」評比，榮獲殊榮肯定。

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台18線85K-95K阿里山公路，位於海拔2,000公尺以上，為鐵杉、臺灣扁柏、華山松、臺灣杉與紅檜的主要分布區域，林相與生態豐富，雲霧氣候變化萬千，是高山生態復育最適宜的路段，也是最能感受到森林公路及苔生植物生態環境之美的地方。公路總局為打造師法自然的公路景觀，除保持原生自然風貌外，並將沿線設施及護欄透空改善、營造優美視域及山櫻花漫步空間，同時致力環境保護及存續文化特色。

例如：將早期阿里山神木之木柵方式圈圍，輔以鄒族黃藤綁固，以保護老樹不致被剝皮破壞，永續提供遊客觀賞；另為復育冬螢，營造微棲地，將隙地邊緣以20公分以上枯木替代鋼筋水泥格放，回填碎木屑、改良土壤及回收枯葉，使冬螢點亮螢光，猶如黑夜中流星拖曳之光軌，讓阿里山公路蛻變為「生態、永續」的國際級景觀道路。

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