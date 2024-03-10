他無中生有停車格！後車卡死動不了　一票人轟：自私人愈來愈多

▲有輛車停在沒有停車格的車位上，讓後方的車主超無奈。（合併圖／翻攝爆料公社）



圖文／CTWANT

台灣停車位一位難求，在路上也常有行車糾紛。就有位網友發出一張照片抱怨，他將愛車停在停車格中，卻有台車硬生生停在他前方，而且車位還是無中生有的，讓他動彈不得，無法倒退開出停車格。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，同時附上3張照片，只見他的愛車停妥在停車格中，怎知前方卻有一台汽車直接停在他正前方，而且往下一看竟沒有停車格，讓原PO直呼根本是「無中生有」。

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他接著補充，因為愛車後輪有停車位高檔板，因此無法再後退，但是前方與違停車輛的空隙又很小，所以原PO根本無法從停車格中開出，不忘調侃前方車主「真是有創造力」，字句中充滿著無奈。

貼文曝光後，網友紛紛留言「鐵鍊綁輪框，留張紙條，讓他跪著求你在解鎖」、「智缺沒藥醫」、「自私自利的人真的越來越多不會越來越少」、「那麼多空位，偏偏要這樣停車」、「大違停時代即將到來，以後你就習慣了」、「去請大樓廣播，整棟都能聽到，讓大家認識」。

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