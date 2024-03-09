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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲「總統二輪投票免修憲」　黃暐瀚批違憲：市長、立委一起改？

▲模仿天王郭子乾再出江湖《鄉民大學問 》開播、來賓黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

▲媒體人黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前提案，要將現行採「相對多數制」的總統選舉，改以「絕對多數二輪制」，以避免選出少數總統，並強調，此舉不需經過修憲即可達成。對此，媒體人黃暐瀚昨（8日）在臉書先是打臉翁曉玲，其主張的「二輪投票明顯違憲」，黃暐瀚還認為，若真的要修改選制，那包括市長及立委選舉，也請一視同仁。

黃暐瀚表示，有立委想把總統大選改為「二輪投票」，還提案連署要修《總統副總統選罷法》。然而，根據黃暐瀚的陳述，他所指稱的立委，應該就是近日提案欲將總統選制改為「絕對多數二輪制」的國民黨立委翁曉玲。

▲行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立委翁曉玲 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中國國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

與此同時，黃暐瀚坦言，自己聽了嚇一跳，以為開玩笑！「二輪投票，明顯違憲」。

至於，違憲的依據何在？黃暐瀚指出，《憲法》增修條文第二條第一項：「總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選」。簡言之，就是聯名登記、票多者贏。

因此，黃暐瀚直呼，主張「二輪投票制」者，應該提「修憲」，而不是去修《總統副總統選罷法》。他強調，理由很簡單，法律就算修改通過，憲法依舊卡關，依據「法律不得牴觸憲法」的原則，修法根本無用。

黃暐瀚進一步說明，想改二輪制，可以！請提修憲，不是修法。此外，黃暐瀚還加碼，市長選舉、立委選舉，所有單一席次的選舉是不是也一併改成「二輪制」，都請一視同仁，一體適用。

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