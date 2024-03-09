陸戰狼大使：中國不能再韜光養晦　大象不可能躲樹後面！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐法國大使盧沙野近日受訪表示，中國不能夠像過去那樣一味的韜光養晦了，「這光也韜不住了，晦也養不住了，你現在成為一頭大象了，不可能再躲在樹後面。」

盧沙野去年當選政協委員，於日前返回北京參加全國政協會議。他在受訪時表示，如果一個國家要擴大自己在國際上的地位和影響，就要更積極參與全球治理和多邊事務。

▼大陸駐法國大使盧沙野。（圖／達志影像／美聯社）



盧沙野指出，過去比較貧窮的時候，西方國家和中國打交道是「俯視」，但現在基本上是「平視」，個別情況下可能更是「仰視」。

盧沙野強調，大國要有大國的樣子，不能夠像過去那樣一味「韜光養晦」了，「這光也韜不住了，晦也養不住了，你成為一頭大象了，你不可能再躲在樹後面。」

盧沙野的愛國言論很快在網路上引起大量討論，許多大陸網友都相當支持，甚至有人認為他應該當下一屆外交部長，「這個世界就是靠實力說話，以前國立不行，現在可以了！」「我們就是思想包袱太重，太過善良仁慈！」「盧大使是下一任外長的最佳人選！」

不過，也有網友認為他的言論對外交發展根本沒有正向幫助，反而還會造成傷害，「作為外交官，這樣的說詞應該辭職。」「人如其名，又來撒野了。」「這種人居然還沒被換掉。」

是大陸「戰狼外交」的代表人物之一，過去的不少發言都曾引發爭議，2022年8月他就裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事接受外媒採訪時表示，若統一台灣，要進行再教育，讓台灣人變回愛國分子。他後來更在一個電視台的專訪上說，「台灣民眾被『台獨』思想灌輸、毒害了。應該進行『再教育』，來清除這種分裂主義、分離主義的思想。」