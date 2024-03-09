快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

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快訊／台灣第一人！　YTR「奇軒」破1000萬訂閱

▲▼台灣首名千萬YouTuber 奇軒推Tricking紅遍全球 。（圖／翻攝YouTube）

▲台灣首名千萬YouTuber今（9）日正式出爐！奇軒推Tricking紅遍全球。（圖／翻攝YouTube）

文／中央社

推廣極限運動Tricking，YouTube頻道「奇軒Tricking」的訂閱人數今天破千萬人，成為台灣第一個拿到鑽石獎牌的創作者，他將持續努力把台灣推向世界。

「我是一個Tricker和教練！」這個訂閱人數破千萬的頻道簡介寫得簡明扼要，但許多台灣人摸不著頭緒，「奇軒Tricking」是誰、拍了哪些影片、Tricking又是什麼。

1993年生的奇軒本名就叫做吳奇軒，他接受中央社專訪時笑說：「因為我想要大家想到Tricking就想到我，所以把這兩個掛在一起變成頻道名字，現在看起來好像有點怪，但應該來不及改了。」

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用本名當作藝名不打緊，奇軒推廣的運動卻連中文翻譯都沒有。「Tricking源自於美國，跟跑酷、巴西戰舞同時期被帶入台灣，因為沒有中文名字，早期Tricker都打著『極限武術』的名號去推，但兩者並不相同。」

自詡為台灣第一代Tricker，奇軒不想「掛羊頭賣狗肉」，所以直接以Tricking為名開課收徒，同時持續思考中文翻譯。他說，目前還沒想到適合的，總之不會是極限武術（Extreme martial arts, EMA）。

奇軒介紹，Tricking是種結合踢、翻及轉的極限運動，「它很自由，可以創造自己的動作跟風格；它也很神奇，練會一招就會很有成就感，更會讓人不想僅此而已、想要繼續突破，是自我心理成長的體現。」

▲▼YouTuber「奇軒Tricking」日前以黑馬之姿成為台灣訂閱數量最高的YouTuber。（圖／奇軒提供）

▲YouTuber「奇軒Tricking」日前以黑馬之姿成為台灣訂閱數量最高的YouTuber。（圖／奇軒提供）

這個精神也融入奇軒的影片腳本中，他拍攝了許多以角色成長為主題的短影音，像是「女生可以學後空翻嗎」、「我幫助了這個男孩」、「變得更好就不怕被取笑」，或是目前流量已破5億次觀看的「從被霸凌到勇敢」，都是在1分鐘內讓觀眾看見主角從零基礎到學會Tricking招式，藉此傳達正向價值。

2016年上傳第一支YouTube影片，奇軒的訂閱者一直以龜速成長，直到2022年他嘗試使用Shorts，觀看次數及粉絲突然如搭火箭般暴衝，從當年6月訂閱人數不到1萬人，到7月的10萬人、10月100萬人，並在今天達到1000萬人里程碑。

去年底，奇軒上傳了一支「道歉影片」，原來因為頻道訂閱人數短時間內快速上升，一舉登上台灣排行榜首位，招致網友質疑花錢買粉絲，他只好端出數據及其他創作者案例自清。

奇軒說，為了提高觀看數，他從TikTok開始模仿國外流量較高的影片風格，做一做發現確實有成效，但粉絲都是外國人，只好將錯就錯，「就像一個運動員在拿到奧運金牌前，不會有人認識他，直到他從國外紅回台灣。」

後來YouTube推出Shorts，奇軒擴大經營社群平台，發現Shorts能接觸到更多陌生觀眾，不過跟TikTok面臨相同狀況，超過9成訂閱者來自美洲及東南亞國家，所以留言幾乎都是英文。

奇軒坦言，被網友否定努力讓他的心情一度受到影響，不過他冷靜下來後檢視自己，發現那些攻擊都不是事實，更不是他的問題，所以他逐漸不再在意，「負面留給他們負面就好，去回應對我一點成長幫助都沒有」。

訂閱數破千萬後，奇軒說，他已經在籌備拍攝屬於台灣的動作影片，「Tricking可以跟動作片完美結合，將來希望做到讓國際製作人看到台灣的動作團隊不錯，把整個團隊找到好萊塢，透過我的力量讓世界看到台灣。」

此外，奇軒希望除了台北，中、南部也至少要有一間Tricking教室，將學習資源帶出台北，並舉辦專屬Tricking的正規比賽，讓這項運動在台灣成長茁壯。

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