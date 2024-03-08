快訊／批馬文君洩潛艦機密被指軍火商　郭璽求償300萬一審出爐

▲國民黨立委馬文君指海軍前顧問郭璽是「軍火掮客」，被郭璽提告求償300萬元。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者黃哲民／台北報導

海軍退役中校暨前顧問郭璽因國造潛艦洩密事件槓上國民黨立委馬文君，郭告馬抹黑他是「軍火掮客」、向馬求償精神慰撫300萬元並須登報澄清，馬文君堅稱依據媒體報導等資料，對可受公評之事合理評論、否認造謠，台北地院審結，今（8日）判決郭璽敗訴。

第1艘國造潛艦「海鯤號」去年（2023年）9月28日，由總統蔡英文主持命名下水典禮，預定完成一連串出海測試、今年（2024年）底交付海軍服役，郭璽去年在立委選舉前，公開指控馬文君洩露國造潛艦機密給韓國駐台辦事處，引發藍綠混戰到底誰賣國，郭和馬互控洩密、外患與誹謗等罪嫌，檢方偵辦中。

馬文君去年9月30日在臉書粉專po文，稱「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一」，馬說郭當年「裝錄音機偷錄尹清楓談話」、「一度被以殺人罪偵辦」，而郭「軍旅生涯中斷後，到大陸發展了一陣子，直接轉行當『軍火掮客』」。

▲海軍前顧問郭璽告國民黨立委馬文君抹黑他是「軍火掮客」、求償300萬元。（圖／記者劉昌松攝）

馬文君po文指出，郭璽2018年被潛艦國造專案小組召集人、前二級上將參謀總長黃曙光邀入團隊，「當時資深媒體人溫紳就曾撰文質疑，表示郭璽除了涉入尹清楓案，在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案」。

馬文君po文質疑「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份，結果黃曙光什麼人不用，就是要用郭璽」、「為什麼潛艦國造的人馬，與當年涉入尹清楓案那批人，竟然高度重疊！」等語。

郭璽怒告馬文君涉嫌妨害名譽，仍在北檢偵辦中，郭另提本件民事訴訟，主張馬的po文不實，例如海測艦弊案早已偵結，他並非涉案人，至於他被指涉尹清楓命案，更早在2020年已獲檢方不起訴確定。

本件求償案審理期間，郭璽和馬文君都委任律師出庭代打，馬的律師強調本件po文內容引用見諸於政論節目、媒體報導與公開網頁資料，監察院調查報告也顯示郭在尹清楓命案的角色，只要有人提到郭涉及這件命案，就會被郭提告，光是在北院至少還有2、3件在審理，但本件判決將會讓真相大白。

郭璽的律師指出，言論自由是大家都有陳述自己意見的自由，「但捏造事實，就是妨害名譽」，不實的陳述與意見的表達，這是2個不一樣的東西，馬文君本件po文就是捏造事實、破壞郭的名譽。

郭璽另案控告政論名嘴尹乃菁醜化他是「軍火商」，同樣要求賠償精神慰撫300萬元並登報澄清，郭自稱本業從事急難救助等消防器材貿易，免費替海軍尋找潛艦國造的外國專案廠商，絕非販賣殺人武器的「軍火商」。

該案北院一審日前判郭璽敗訴，理由為尹乃菁引用法院判決等資料而評論、事前已盡查證義務，「軍火商」是對職業的判斷、無涉個人褒貶，對郭的名譽或公司商譽難謂有損害，郭璽還可上訴。