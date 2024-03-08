網紅最慘一夜情！　男方「2秒繳械、1發結束」超尷尬

▲澳洲情色網紅戴莉（Dasha Daley）。（圖／翻攝自@dashadaley_）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲情色網紅戴莉（Dasha Daley）分享，自己某天帶著一名男子回家，準備度過激情一夜，沒想到卻遇上超尷尬場面，因為對方「2秒就射」，雙方當場楞在原地，她也只好立刻找個台階讓對方離開。

根據《每日星報》報導，現年28歲的戴莉在成人影音平台OnlyFans頗有名氣，平均每支影片的收入可達200至300美元（約台幣6300至9500元）。她日前在TikTok上分享自己近日和閨蜜們去酒吧狂歡後，遇到最尷尬的事情。

戴莉表示，當天她在酒吧認識了一個很不錯的男人，最後覺得將對方帶回家，準備好好度過激情一夜，「我們試著做那件事，但實際上只有2秒，這傢伙是個笨蛋，這是我一生中經歷過最痛苦、最尷尬的沉默時刻，因為我不知道該如何反應，他也一臉很尷尬。」

她說，男子試圖解釋為何2秒就繳械，可能是喝酒或太累。不過戴莉立刻感謝他今晚的陪伴，並說自己累了請他快回家。

網友們也紛紛留言表示，「也算是很有趣的經驗」、「也許你對他來說太性感了」、「一發結束後如果一起聊聊天，說不定還有第二次機會」、「應該是你太美了！」