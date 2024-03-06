少數總統缺民意基礎　藍委提修《選罷法》：改兩輪投票

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

2024大選由民進黨主席賴清德勝選，但因得票數僅4成，淪為少數執政。國民黨新科立委翁曉鈴為此提案修《總統副總統選舉罷免法》，將選舉改為二輪制，第一輪若沒有人過半，就必須在14天後再進行第二輪投票，且得票數需過半，並達到選舉人總數20%以上，始為當選。

翁曉玲對於提案說明，依照現在憲法規定，採相對多數一輪投票制，故其中一組候選人得票數高於其他組候選人，不論其是否得到過半數同意，即屬當選，但當選之正副總統得票率皆不超過50%，甚至低於其他候選人得票之總和，以及其所屬政黨於國會席次未過半時，即出現少數政府之困境，缺乏穩固的民意基礎，有代表性不足的問題，國家治理恐陷入難題，引發憲政危機。

翁曉玲指出，目前許多西方民主國家法制，如法國、奧地利、芬蘭、葡萄牙、捷克、波蘭等都有二輪投票制之規定，也就是於第一輪選舉未有候選人得票過半時，即展開第二輪投票；第二輪投票則由第一輪得票最高票之前兩組候選人，並以得票最多之一組當選，以強化其民主正當性，及兼顧小黨政治參與和國內政治穩定。

按照《總統副總統選舉罷免法》規定，選舉結果以候選人得票最多之一組為當選，不過翁曉玲盼修法改為，選舉結果以候選人得票數過半之一組，且其得票數需達選舉人總數20%以上，始為當選，若第一輪選舉未有獲過半得票者，則於14日後，進行第二輪投票，並僅由得票數最高之兩組候選人進行第二輪投票，以得票數最多之一組為當選。