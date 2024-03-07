打完靶回營區！國軍吉普車山區遭追尾　自小客車頭爛毀畫面曝

▲2名士官打靶結束返回營區，途中與轎車發生碰撞事故。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區新烏路一段今天（7日）中午12時許，發生一起軍用吉普車與轎車擦撞事故。當時軍車上的2名男姓士官，從靶場返回營區時，行駛在新店新烏路途中，遭黑色轎車追撞，造成2名士官及黑色轎車男姓駕駛及女性乘客受傷，警消獲報趕抵，將4人送往醫院治療，目前警方仍在釐清肇事原因。

據了解，在新北市新烏路營區服役的22歲吳姓、21歲蘇姓下士，今日稍早前往靶場執行打靶勤務。結束後，駕駛軍用輕型戰術輪車（吉普車）返回營區時，與轎車發生碰撞事故，當下轎車的安全氣囊爆開，造成轎車司機28歲男子及乘客23歲女子，腹部、膝踝擦傷及右鎖骨疼痛、送往新店耕莘醫院。

▲軍車上的2名士官與轎車駕駛、乘客分別都受傷送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

而軍車上的吳姓、蘇姓士官，分別左手指疑似骨折及右眼瞼撕裂傷，送往新店慈濟醫院治療。警方表示，由於雙方4人都送往醫院治療，目前尚未對雙方酒測，至於車禍事故發生原因及經過，後續仍待待進一步釐清。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋提醒，駕駛時應隨時保持精神集中，避免疲勞駕駛或任何可能影響駕駛安全的行為，而且山區道路曲折多變，行車時要注意速度和安全距離，避免發生意外，駕駛人在行車時，應保持安全距離，避免緊急煞車或突然變換車道，以免發生意外。